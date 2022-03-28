https://uz.sputniknews.ru/20220328/avtolyubiteli-budut-platit-protsent-v-zelenyy-fond-23618743.html

Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд

Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд

Владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания могут обязать платить взносы в Фонд зеленой экономики при покупке, перерегистрации и заправке машины.

2022-03-28T19:45+0500

2022-03-28T19:45+0500

2022-03-28T19:45+0500

общество

автомобиль

фонд

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане при Министерстве экономического развития могут создать Фонд развития зеленой экономики. Это предусматривает проектпостановления президента, который выставлен на общественное обсуждение. Цель проекта - ускорить переход Узбекистана к "зеленой" экономике и стимулирования спроса на электромобили.Средства Фонда будут формироваться из следующих источников:Изменения могут вступить в силу с 1 апреля. Документ также предусматривает ряд налоговых и таможенных льгот для импортеров электромобилей и зарядочных станций.К 2030 году планируется довести долю электромобилей в общем объеме рынка авто не менее 15%. Для этого предусматривается создание полного цикла производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.Ранее российский автоэкспертВячеслав Субботин рассказал в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.Читайте также: Какие льготы получат импортеры электромобилей

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