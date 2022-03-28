https://uz.sputniknews.ru/20220328/avtolyubiteli-budut-platit-protsent-v-zelenyy-fond-23618743.html
Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд
Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд
Владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания могут обязать платить взносы в Фонд зеленой экономики при покупке, перерегистрации и заправке машины.
2022-03-28T19:45+0500
2022-03-28T19:45+0500
2022-03-28T19:45+0500
общество
автомобиль
фонд
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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане при Министерстве экономического развития могут создать Фонд развития зеленой экономики. Это предусматривает проектпостановления президента, который выставлен на общественное обсуждение. Цель проекта - ускорить переход Узбекистана к "зеленой" экономике и стимулирования спроса на электромобили.Средства Фонда будут формироваться из следующих источников:Изменения могут вступить в силу с 1 апреля. Документ также предусматривает ряд налоговых и таможенных льгот для импортеров электромобилей и зарядочных станций.К 2030 году планируется довести долю электромобилей в общем объеме рынка авто не менее 15%. Для этого предусматривается создание полного цикла производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.Ранее российский автоэкспертВячеслав Субботин рассказал в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.Читайте также: Какие льготы получат импортеры электромобилей
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автомобиль, фонд
Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд
Владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания могут обязать платить взносы в Фонд зеленой экономики при покупке, перерегистрации и заправке машины.
ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik.
В Узбекистане при Министерстве экономического развития могут создать Фонд развития зеленой экономики. Это предусматривает проект
постановления президента, который выставлен на общественное обсуждение. Цель проекта - ускорить переход Узбекистана к "зеленой" экономике и стимулирования спроса на электромобили.
Средства Фонда будут формироваться из следующих источников:
0,2% от стоимости новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (кроме гибридных автомобилей) при их государственной регистрации в ГИБДД и 0,5% от их стоимости при перерегистрации вторичных авто;
плата за владение транспортом с двигателем внутреннего сгорания объемом 2 литра и более в размере 2-кратной суммы БРВ, полученной при техническом осмотре;
специальная надбавка в размере 15 сумов за каждый литр при покупке бензина и дизельного топлива и 100 сумов за каждый кубометр в точках продажи сжиженного и сжатого газа;
экологический сбор для доступа к зонам экотуризма, вводимый с 1 июня 2022 года, в размере 10 тысяч сумов за одно транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания.
Изменения могут вступить в силу с 1 апреля. Документ также предусматривает ряд налоговых и таможенных льгот для импортеров электромобилей и зарядочных станций.
К 2030 году планируется довести долю электромобилей в общем объеме рынка авто не менее 15%. Для этого предусматривается создание полного цикла производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).
С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.
В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.
В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.
Ранее российский автоэкспертВячеслав Субботин рассказал
в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.