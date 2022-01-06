https://uz.sputniknews.ru/20220106/ekspert-rasskazal-chto-jdet-avtorynok-uzbekistana-v-2022-godu--video-22089059.html
Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео
Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео
Автомобильный рынок Узбекистана переживает подъем после проведенных реформ. На сегодняшний день республика выпускает хорошие машины, считает автоэксперт, ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин.
2022-01-06T21:00+0500
2022-01-06T21:00+0500
2022-01-06T21:00+0500
видео
мультимедиа
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Автомобильный рынок Узбекистана переживает подъем после проведенных реформ. На сегодняшний день республика выпускает хорошие машины, считает автоэксперт, ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин."Узбекистан в этом смысле удивил меня. Когда начали строить совместные предприятия, я аплодировал", - сказал он в интервью Sputnik Узбекистан.В частности, Узбекистан с Россией запустил производство автомобилей Lada в Джизаке – во многом для того, чтобы сделать российские автомобили более доступными по цене для местных потребителей.Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>Хорошее будущее ждет и электромобили в стране, заявил Вячеслав Субботин. Однако востребованы они будут в городах."Узбекистан все-таки страна теплая. А там, где тепло, электромобили приживаются", - сказал он и добавил, что вероятнее всего, использовать их будут местные муниципальные службы, ведь на территории ведомств есть возможность построить зарядные станции."Строить зарядки эффективно только там, где машина ночует, - пояснил Вячеслав Субботин. – Вот я живу в многоквартирной высотке. Как я буду заряжаться? Да никак".Что еще ждет авторынок Узбекистана в 2022 году? Мнение эксперта – в полной версии интервью на YouTube-канале SputnikУзбекистан.Читайте также:Влияние коронавируса на авторынок Узбекистана посчитали минимальным >>Когда в Узбекистане начнут массово собирать российские авто >>
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мультимедиа , видео
Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео
Узбекистан поразил известного российского ведущего Вячеслава Субботина производством автомобилей.
Автомобильный рынок Узбекистана переживает подъем после проведенных реформ. На сегодняшний день республика выпускает хорошие машины, считает автоэксперт, ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин.
"Узбекистан в этом смысле удивил меня. Когда начали строить совместные предприятия, я аплодировал", - сказал он в интервью Sputnik Узбекистан
.
В частности, Узбекистан с Россией запустил производство автомобилей Lada в Джизаке – во многом для того, чтобы сделать российские автомобили более доступными по цене для местных потребителей.
Хорошее будущее ждет и электромобили в стране, заявил Вячеслав Субботин. Однако востребованы они будут в городах.
"Узбекистан все-таки страна теплая. А там, где тепло, электромобили приживаются", - сказал он и добавил, что вероятнее всего, использовать их будут местные муниципальные службы, ведь на территории ведомств есть возможность построить зарядные станции.
"Строить зарядки эффективно только там, где машина ночует, - пояснил Вячеслав Субботин. – Вот я живу в многоквартирной высотке. Как я буду заряжаться? Да никак".
Что еще ждет авторынок Узбекистана в 2022 году? Мнение эксперта – в полной версии интервью на YouTube-канале SputnikУзбекистан.