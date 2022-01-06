https://uz.sputniknews.ru/20220106/ekspert-rasskazal-chto-jdet-avtorynok-uzbekistana-v-2022-godu--video-22089059.html

Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео

Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео

Автомобильный рынок Узбекистана переживает подъем после проведенных реформ. На сегодняшний день республика выпускает хорошие машины, считает автоэксперт, ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

2022-01-06T21:00+0500

2022-01-06T21:00+0500

2022-01-06T21:00+0500

видео

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Автомобильный рынок Узбекистана переживает подъем после проведенных реформ. На сегодняшний день республика выпускает хорошие машины, считает автоэксперт, ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин."Узбекистан в этом смысле удивил меня. Когда начали строить совместные предприятия, я аплодировал", - сказал он в интервью Sputnik Узбекистан.В частности, Узбекистан с Россией запустил производство автомобилей Lada в Джизаке – во многом для того, чтобы сделать российские автомобили более доступными по цене для местных потребителей.Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>Хорошее будущее ждет и электромобили в стране, заявил Вячеслав Субботин. Однако востребованы они будут в городах."Узбекистан все-таки страна теплая. А там, где тепло, электромобили приживаются", - сказал он и добавил, что вероятнее всего, использовать их будут местные муниципальные службы, ведь на территории ведомств есть возможность построить зарядные станции."Строить зарядки эффективно только там, где машина ночует, - пояснил Вячеслав Субботин. – Вот я живу в многоквартирной высотке. Как я буду заряжаться? Да никак".Что еще ждет авторынок Узбекистана в 2022 году? Мнение эксперта – в полной версии интервью на YouTube-канале SputnikУзбекистан.Читайте также:Влияние коронавируса на авторынок Узбекистана посчитали минимальным >>Когда в Узбекистане начнут массово собирать российские авто >>

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

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