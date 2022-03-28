Какие льготы получат импортеры электромобилей
© Sputnik / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей
© Sputnik / Кирилл Каллиников
От ряда выплат могут освободить также покупателей и владельцев зарядных станций
ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Министерство экономического развития выставило на общественное обсуждение проект постановления, цель которого – ускорить процесс перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и стимулировать спрос на электромобили.
К 2030 году правительство республики планирует довести долю электромобилей в общем объеме рынка авто не менее 15%. Для этого в стране создают полный цикл производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).
Какие налоговые льготы могут ввести
Согласно документу, чтобы стимулировать приобретение и эксплуатацию электромобилей и электробусов (категорий M1, М2, М3, N1, N2, N3) с 1 апреля 2022 года по 31 апреля 2030 года:
земельные участки с зарядными станциями не менее чем для двух электромобилей и парковочными местами вокруг каждого из них освобождаются от земельного налога;
расходы юридических лиц, связанные с созданием зарядных станций, относятся к расходам, принимаемым к вычету при расчете налога на прибыль. При этом данные вычитаемые расходы не должны превышать 2% налоговой базы;
при импорте электромобилей с датой изготовления не более одного года и регистрации в таможенном режиме "свободного обращения" физические и юридические лица освобождаются от уплаты утилизационного сбора до 1 января 2027 г.
зарядные станции, их комплектующие и технологическое оборудование сервисной инфраструктуры, ввозимые на территорию Узбекистана, освобождаются от уплаты таможенных пошлин (за исключением таможенных сборов).
Специалисты министерства разработали Стратегию и программу развития производства электромобилей в Узбекистане до 2030 года, а также "дорожную карту" по организации производства электромобилей, их комплектующих и запчастей, и инфраструктуры обслуживания.
С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.
В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.
В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.
Ранее российский автоэкспертВячеслав Субботин рассказал в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.
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