https://uz.sputniknews.ru/20220328/kakie-lgoty-poluchat-importery-elektromobiley-23609847.html

Какие льготы получат импортеры электромобилей

Какие льготы получат импортеры электромобилей

От ряда выплат могут освободить также покупателей и владельцев зарядных станций

2022-03-28T17:05+0500

2022-03-28T17:05+0500

2022-03-28T17:05+0500

общество

электромобиль

льготы

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Министерство экономического развития выставило на общественное обсуждение проект постановления, цель которого – ускорить процесс перехода Узбекистана к "зеленой" экономике и стимулировать спрос на электромобили.К 2030 году правительство республики планирует довести долю электромобилей в общем объеме рынка авто не менее 15%. Для этого в стране создают полный цикл производства электромобилей и комплектующих на базе имеющихся природных ресурсов (литий, графит и медь).Какие налоговые льготы могут ввестиСогласно документу, чтобы стимулировать приобретение и эксплуатацию электромобилей и электробусов (категорий M1, М2, М3, N1, N2, N3) с 1 апреля 2022 года по 31 апреля 2030 года:Специалисты министерства разработали Стратегию и программу развития производства электромобилей в Узбекистане до 2030 года, а также "дорожную карту" по организации производства электромобилей, их комплектующих и запчастей, и инфраструктуры обслуживания.С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.В настоящий момент в стране зарегистрировано порядка 1 тысячи автомобилей на электротяге. Их импорт в 2021 году вырос в 6,2 раза по сравнению с 2020-м – до 809 единиц.В октябре прошлого года в Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. В рамках проекта создадут более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.Ранее российский автоэкспертВячеслав Субботин рассказал в беседе со Sputnik, что электромобили в Узбекистане ждет хорошее будущее, но популярны они будут, в основном, в городах.Читайте также:

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электромобиль, льготы