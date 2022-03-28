https://uz.sputniknews.ru/20220328/chakrabarti-investorov-v-uzbekistane-privlekayut-chetyre-sfery-23616835.html

Чакрабарти: Инвесторов в Узбекистане привлекают четыре сферы

Чакрабарти: Инвесторов в Узбекистане привлекают четыре сферы

По итогам Ташкентского инвестиционного форума советник президента рассказал, какие сферы экономики ожидает наибольший рост, и что нужно сделать, чтобы привлечь больше инвестиций.

2022-03-28T18:45+0500

2022-03-28T18:45+0500

2022-03-28T18:45+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Ташкенте завершился международный форум, участие в котором приняли потенциальные инвесторы из разных стран. Какие сферы экономики привлекли особое внимание зарубежных бизнесменов, рассказал в интервью каналу O’zbekiston 24 советник президента по инвестиционному климату в Узбекистане Сума Чакрабарти.По словам эксперта, Узбекистан за последние годы уже заработал хорошую репутацию как страна, со стабильной экономикой, проводящая последовательные реформы. Среди них – либерализация обмена валют, приватизация госпредприятий и другие. Главное для инвесторов – понимать, что реформы постоянны и необратимы, считает эксперт.Экономист также назвал сектора, которые привлекают особое внимание инвесторов. В частности, на Ташкентском форуме были бизнесмены, заинтересованные в сфере образования и здравоохранения, а также сектор энергетики и текстильного производства – эти сферы в ближайшее время ждет наибольший рост.По словам Сумы Чакрабарти, в Узбекистане в последнее время открылось множество учебных заведений, включая филиалы зарубежных вузов. Настало время переходить от количества к качеству, чтобы знания и умения выпускников соответствовали требованиям вакансий, которые возникают на открывающихся предприятиях.Между тем, Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана, а также уделяет большое развитие подготовке специалистов в сфере промышленности. По словам Министра экономического развития России Максима Решетникова, в настоящее время в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.Общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд, при этом на территории Узбекистана ведут деятельность уже более 2,3 тыс. предприятий с участием российского капитала.Одним из недавно запущенных проектов при участии России является завод-гигант GTL в Кашкадарье, в финансировании которого участвовали АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).17 марта стало известно, что завод заключил соглашение с тремя вузами об организации учебно-практических занятий, сообщает телеканал “Узбекистон 24”.Их смогут пройти студенты профильных факультетов Ташкентского технического университета, Ташкентского химико-технологического института и Каршинского инженерно-экономического института.К слову, Россия также является крупнейшим партнером Узбекистана в области образования. На сегодняшний день в республике действует 15 филиалов ведущих российских вузов.Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов двух стран, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.В российских вузах обучается 48,7 тысячи граждан Узбекистана. Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Читайте также: По итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную сумму

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узбекистан, инвестиции