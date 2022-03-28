https://uz.sputniknews.ru/20220328/greki-stolknulis-s-defitsitom-produktov-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii--video-23605943.html

Греки столкнулись с дефицитом продуктов из-за санкций против России – видео

Греки столкнулись с дефицитом продуктов из-за санкций против России – видео

Очереди в Греции из-за продуктов первой необходимости – подробнее в нашем материале.

2022-03-28T14:00+0500

2022-03-28T14:00+0500

2022-03-28T14:00+0500

в мире

греция

дефицит

продукты

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Афинах, столице Греции, в магазинах в одни руки продают не более трех бутылок масла и трех мешков муки в одни руки. Люди выстраиваются в огромные очереди для покупки товаров, на которые ввели ограничения. Такая ситуация наблюдается по всей стране, передает RT на русском.Власти обеспокоены повышенным спросом на товары первой необходимости. Напомним, на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора.В Греции, как и по всей Европе, цены на топливо стали стремительно расти, из-за чего 24 марта греческие фермеры устроили митинг на тракторах . Так они выразили недовольство повышением цен на газ.В Германии канцлер Олаф Шольц также заявил об "огромном негативном эффекте" от антироссийских санкций.Сотни транспортников устроили проезд по улицам в различных городах страны, перекрывая дороги и сигналя в знак протеста. Все они возмущены ростом цен на топливо и продукты питания из-за антироссийских санкций.Забастовки охватили и Испанию. Они начались 14 марта, что уже привело к перебоям с поставками. Митинги распространились на 58 городов страны, только в Мадриде на акцию протеста у здания Министерства транспорта вышли около четырех тысяч человек.США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, в результате чего в Штатах начали стремительно расти цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Протесты в Испании охватили 58 городов - видеоИспанцы продолжают бастовать

греция

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греция, дефицит, продукты