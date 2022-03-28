https://uz.sputniknews.ru/20220328/kolichestvo-lyudey-podderjivayuschix-spetsoperatsiyu-na-ukraine-uvelichilos--statistika-23614649.html

Количество людей, поддерживающих спецоперацию на Украине, увеличилось – статистика

Количество людей, поддерживающих спецоперацию на Украине, увеличилось – статистика

ФОМ опубликовал статистику общественного мнения по спецоперации в Донбассе.

2022-03-28T18:05+0500

2022-03-28T18:05+0500

2022-03-28T18:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

статистика

донбасс

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. По данным социологического исследования Фонда общественного мнгения (ФОМ), 73% респондентов считают, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было правильным. В конце февраля так думали 65% опрошенных.На вопрос о целях России ответ "обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО" дали 71%, "защитить население ДНР и ЛНР" – 52%, "изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти" – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию "ликвидировать государственность Украины, присоединить её территорию к России". Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистикеСын президента США курировал разработки биооружия на Украине

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украина, статистика, донбасс