https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-po-statistike-23600034.html

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике

За последние полгода Узбекистан утвердил сразу несколько соглашений Содружества. Теперь "в копилке" Узбекистана еще один договор.

2022-03-28T11:42+0500

2022-03-28T11:42+0500

2022-03-28T11:42+0500

политика

снг

узбекистан

соглашение

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере официальной статистики.Это следует из постановления президента Шавката Мирзиёева.Документ был подписан на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 31 мая 2013 года в Минске.В соответствии с соглашением, Госкомитет Узбекистана по статистике определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.Мирзиёев поручил МИД направить в соответствующие органы СНГ уведомление о присоединении страны к договору.В начале февраля Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.В октябре республика присоединилась к соглашению Содружества в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Читайте также:

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