https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-po-statistike-23600034.html
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике
За последние полгода Узбекистан утвердил сразу несколько соглашений Содружества. Теперь "в копилке" Узбекистана еще один договор.
2022-03-28T11:42+0500
2022-03-28T11:42+0500
2022-03-28T11:42+0500
политика
снг
узбекистан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере официальной статистики.Это следует из постановления президента Шавката Мирзиёева.Документ был подписан на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 31 мая 2013 года в Минске.В соответствии с соглашением, Госкомитет Узбекистана по статистике определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.Мирзиёев поручил МИД направить в соответствующие органы СНГ уведомление о присоединении страны к договору.В начале февраля Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.В октябре республика присоединилась к соглашению Содружества в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Читайте также:
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снг, узбекистан, соглашение
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике
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За последние полгода Узбекистан утвердил сразу несколько соглашений Содружества.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере официальной статистики.
Это следует из постановления президента Шавката Мирзиёева.
Документ был подписан на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 31 мая 2013 года в Минске.
В соответствии с соглашением, Госкомитет Узбекистана по статистике определен компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.
Мирзиёев поручил МИД направить в соответствующие органы СНГ уведомление о присоединении страны к договору.
В начале февраля Узбекистан присоединился
к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.
В октябре республика присоединилась
к соглашению Содружества в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.