Разработчики популярной "танковой" игры хотят открыть офис в Узбекистане

Представители Wargaming проявили интерес к IT-рынку республики. Главное об этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций (ИКТ) Шерзод Шерматов провел встречу с руководством разработчика компьютерных игр белорусской компании Wargaming.Cтороны обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений, одно из которых — открытие представительства для программистов на территории Узбекистана.Сегодня в стране созданы все необходимые условия для иностранных IT-компаний, которые стали резидентами IT-парка: налоговые и таможенные льготы, организационная поддержка, включая инфраструктуру, удобная система получения IT-виз для программистов и членов их семей.Разработчик Wargaming — это один из мировых лидеров среди издателей free-to-play ММО-жанра из Беларуси. В копилке компании уже более 15 компьютерных игр.Самые популярные из них — World of Tanks и World of Warplanes. Их аудитория превышает 200 миллионов пользователей.Офисы компании расположены на территории России, Беларуси, Украины, Кипра, США, Франции, Южной Кореи, Австралии, Сингапура, Японии и Тайваня.Разработчики компьютерных и консольных игр все чаще присматриваются к Узбекистану. Так, к примеру, в 2020-м в Call of Duty впервые появилась карта республики. Страна в мультиплеере представлена в виде горной и пустынной местности. Локация получила название Crossroads.Читайте также:

