https://uz.sputniknews.ru/20220328/rossiyskie-kompanii-primut-uchastie-v-mejdunarodnoy-vystavke-uzfood-23611790.html
Российские компании примут участие в Международной выставке UzFood
Российские компании примут участие в Международной выставке UzFood
В Узбекистане свою продукцию на выставке представят свыше 140 компаний из 25 стран мира.
2022-03-28T16:37+0500
2022-03-28T16:37+0500
2022-03-28T16:37+0500
общество
узбекистан
выставка
компания
продукция
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Ташкенте с 29 по 31 марта в НВК "Узэкспоцентр" будет проходить Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2022", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Помимо оборудования, вниманию посетителей представят многообразие готовой продукции. Это добавки и ингредиенты, молочная продукция, сухое молоко, сливочное масло, макаронные изделия, рыбная продукция, морепродукты, соки, нектары, морсы, мясная продукция, полуфабрикаты, оливки, оливковое масло, крупы, кондитерские изделия, чай и кофе.Компании Российской Федерации также будут представлены коллективными стендами Московской, Омской, Калининградской, Пензенской областей и Алтайского края. В экспозиции продукты питания, пищевое оборудование, напитки и упаковочные решения.Всего свою продукцию на выставке представят свыше 140 компаний из 25 стран мира."UZ Food" – крупнейшая в Узбекистане продовольственная выставка, в рамках которой проходят деловые встречи. Численность посетителей обычно составляет более 9 тысяч человек: это поставщики, производители, дилеры и влиятельные участники продовольственного сектора из разных стран.Каждый год выставку посещают руководители ведущих компаний отрасли, импортёры и дистрибьюторы. У них есть возможность познакомиться с выбором продукции и оборудования, найти партнёров.Кроме того, ежегодно в рамках выставки "UZ Food" организуются "Ритейл центр" – места для переговоров закупщиков торговых сетей у поставщиков готовых продуктов питания. Официальным закупщикам, зарегистрировавшимся в программе, предоставляют специальные условия для участия в переговорах.Читайте также:В Узбекистане пройдет международный турнир по купкариТретьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видео
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узбекистан, выставка, компания, продукция
Российские компании примут участие в Международной выставке UzFood
В Узбекистане свою продукцию на выставке представят свыше 140 компаний из 25 стран мира.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
В Ташкенте с 29 по 31 марта в НВК "Узэкспоцентр" будет проходить Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2022", передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Помимо оборудования, вниманию посетителей представят многообразие готовой продукции. Это добавки и ингредиенты, молочная продукция, сухое молоко, сливочное масло, макаронные изделия, рыбная продукция, морепродукты, соки, нектары, морсы, мясная продукция, полуфабрикаты, оливки, оливковое масло, крупы, кондитерские изделия, чай и кофе.
Компании Российской Федерации также будут представлены коллективными стендами Московской, Омской, Калининградской, Пензенской областей и Алтайского края. В экспозиции продукты питания, пищевое оборудование, напитки и упаковочные решения.
Всего свою продукцию на выставке представят свыше 140 компаний из 25 стран мира.
"UZ Food" – крупнейшая в Узбекистане продовольственная выставка, в рамках которой проходят деловые встречи. Численность посетителей обычно составляет более 9 тысяч человек: это поставщики, производители, дилеры и влиятельные участники продовольственного сектора из разных стран.
Каждый год выставку посещают руководители ведущих компаний отрасли, импортёры и дистрибьюторы. У них есть возможность познакомиться с выбором продукции и оборудования, найти партнёров.
Кроме того, ежегодно в рамках выставки "UZ Food" организуются "Ритейл центр" – места для переговоров закупщиков торговых сетей у поставщиков готовых продуктов питания. Официальным закупщикам, зарегистрировавшимся в программе, предоставляют специальные условия для участия в переговорах.