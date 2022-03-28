https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekistan-progreetsya-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kontse-marta-23602501.html
Узбекистан прогреется: синоптики рассказали о погоде в конце марта
Узбекистан прогреется: синоптики рассказали о погоде в конце марта
Читайте прогноз погоды в материале.
2022-03-28T13:22+0500
2022-03-28T13:22+0500
2022-03-28T13:22+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на конец марта. Во вторник на некоторые региона Узбекистана (кроме севера и крайнего юга) обрушатся дожди. В горных и предгорных районах ожидается снег. Кроме того, в Узгидромете предупредили о сильном ветре до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +7-10 градусов.В среду и четверг дождей не будет, однако возможен туман. Воздух прогреется до +12-17 градусов.К концу недели столбики термометров поднимутся до +17-22 градусов, а в южных регионах вовсе до +23-25 градусов.При этом в горных районах до сих пор сохраняется лавинная опасность. Ранее синоптики также предупреждали о селевой опасности сразу в девяти регионах Узбекистана.Читайте также:
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узбекистан, прогноз погоды
Узбекистан прогреется: синоптики рассказали о погоде в конце марта
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К концу недели температура повысится до 25 градусов. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на конец марта.
Во вторник на некоторые региона Узбекистана (кроме севера и крайнего юга) обрушатся дожди. В горных и предгорных районах ожидается снег.
Кроме того, в Узгидромете предупредили о сильном ветре до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +7-10 градусов.
В среду и четверг дождей не будет, однако возможен туман. Воздух прогреется до +12-17 градусов.
К концу недели столбики термометров поднимутся до +17-22 градусов, а в южных регионах вовсе до +23-25 градусов.
При этом в горных районах до сих пор сохраняется лавинная опасность. Ранее синоптики также предупреждали
о селевой опасности сразу в девяти регионах Узбекистана.