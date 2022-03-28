https://uz.sputniknews.ru/20220328/uzbekistan-smojet-poluchit-esche-680-mln-ot-eksporta-v-rossiyu-23608782.html

Узбекистан сможет получить еще $680 млн от экспорта в Россию

Узбекистан сможет получить еще $680 млн от экспорта в Россию

Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы, заявил замминистра экономического развития России.

2022-03-28T15:40+0500

2022-03-28T15:40+0500

2022-03-28T15:40+0500

экономика

узбекистан

экспорт

сотрудничество

рекорд

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В связи с нынешней ситуацией Узбекистан в ближайшие два года сможет увеличить экспорт в Россию на 680 миллионов долларов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе Ташкентского инвестиционного форума.По его мнению, Россия готова увеличить поставки продовольствия, текстиля, меди, продукции химической промышленности и драгоценных металлов.В рамках форума высоко оценен потенциал российско-узбекского торгово-инвестиционного сотрудничества. Объем капитальных вложений со стороны России превысил 10 миллиардов долларов. Реализуется 60 инвестиционных проектов в промышленности, топливно-энергетическом, агропромышленном комплексах и других отраслях."Наращивать темпы сотрудничества помогает решение проблемных вопросов, с которыми сталкивается бизнес. Как системных – снятие торговых, инвестиционных барьеров, так и локальных – касающихся развития проектов конкретных компаний. Нам удается найти взаимоприемлемое решение в рамках действующего права ЕАЭС. Все эти достижения – крепкая основа, которая сейчас во время санкций и ограничений позволяет экономикам наших стран чувствовать себя увереннее", – отметил Дмитрий Вольвач.Он также сказал о важности формирования новых каналов экспорта и импорта, развития транспортных коридоров, создания благоприятного режима для перевозок грузов в приоритетных направлениях. В частности, более широкого использования железной дороги в направлении восточного полигона к портам на Дальнем Востоке и через территории Казахстана, Монголии, Китая.По его мнению, российский экспорт может увеличиться за два года на рынок Узбекистана – это примерно 810 миллионов долларов ежегодно. Речь как о промежуточных, так и готовых товарах высокого передела, которые были ориентированы на западные страны – механическое и электрическое оборудование и их части, черные металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.Замглавы Минэкономразвития также отметил значительный вклад проекта "Агроэкспресс" в развитие сотрудничества и наращивание товарооборота."Мы запустили проект в прошлом году, и сегодня он уже зарекомендовал себя как реальный инструмент развития наших торговых взаимоотношений. Проект быстро масштабируется. К нему уже присоединился Азербайджан. В ближайшее время проект планируется реализовывать на пространстве всего ЕАЭС", – заявил замглавы Минэкономразвития России.Россия и Узбекистан – страны-участники зоны свободной торговли СНГ. Кроме того, идет активная работа по упрощению движения товаров в рамках ЕАЭС и с рынков внешних партнеров. Узбекистан является страной-наблюдателям в ЕАЭС.Советом ЕЭК 17 марта принято решение об упрощении процедуры подтверждения страны происхождения товаров. Также Советом принят первый пакет плана действий по повышению устойчивости экономик стран евразийской пятерки. Утверждены 33 меры, в том числе достигнута договоренность о заключении с ключевыми партнерами Союза соглашений об устранении технических барьеров во взаимной торговле."Формирование новых цепочек добавленной стоимости, каналов поставок товаров на рынки ключевых партнеров – долгосрочная история, которая придаст устойчивости экономикам наших стран", – заключил Дмитрий Вольвач.Читайте также:По итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную суммуУзбекистан присоединился к соглашению СНГ по статистике

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узбекистан, экспорт, сотрудничество, рекорд