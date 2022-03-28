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В Узбекистане создали Дом прав человека
В Узбекистане создали Дом прав человека
Его сотрудники должны систематизировать научно-правовую базу и публиковать материалы и сборники международных договоров.
2022-03-28T20:40+0500
2022-03-28T21:31+0500
общество
права человека
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане появится Дом прав человека. Такое постановление подписал президент страны, сообщает Министерство юстиции республики.Это будет информационно-библиотечный центр, который войдет в структуру Национального центра Узбекистана по правам человека.Сотрудники центра будут систематизировать научно-правовую базу по правам человека, постоянно издавать учебные и научные труды, сборники международных договоров на государственном языке, а также отслеживать хронологию реформ в данной области.Читайте также: Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд
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права человека, узбекистан

В Узбекистане создали Дом прав человека

20:40 28.03.2022 (обновлено: 21:31 28.03.2022)
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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Его сотрудники должны систематизировать научно-правовую базу и публиковать материалы и сборники международных договоров.
ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане появится Дом прав человека. Такое постановление подписал президент страны, сообщает Министерство юстиции республики.
Это будет информационно-библиотечный центр, который войдет в структуру Национального центра Узбекистана по правам человека.
Сотрудники центра будут систематизировать научно-правовую базу по правам человека, постоянно издавать учебные и научные труды, сборники международных договоров на государственном языке, а также отслеживать хронологию реформ в данной области.
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