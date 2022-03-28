https://uz.sputniknews.ru/20220328/v-uzbekistane-sozdali-dom-prav-cheloveka-23620142.html

В Узбекистане создали Дом прав человека

В Узбекистане создали Дом прав человека

Его сотрудники должны систематизировать научно-правовую базу и публиковать материалы и сборники международных договоров.

2022-03-28T20:40+0500

2022-03-28T20:40+0500

2022-03-28T21:31+0500

общество

права человека

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17784738_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_d6c641e77c55c412b8414036a533ebaf.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане появится Дом прав человека. Такое постановление подписал президент страны, сообщает Министерство юстиции республики.Это будет информационно-библиотечный центр, который войдет в структуру Национального центра Узбекистана по правам человека.Сотрудники центра будут систематизировать научно-правовую базу по правам человека, постоянно издавать учебные и научные труды, сборники международных договоров на государственном языке, а также отслеживать хронологию реформ в данной области.Читайте также: Автолюбители будут платить процент в "зеленый" фонд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

права человека, узбекистан