https://uz.sputniknews.ru/20220329/gaz-oplachivat-mojno-tolko-rublyami--kreml-23632635.html

Газ оплачивать можно только рублями — Кремль

Газ оплачивать можно только рублями — Кремль

Песков: бесплатного топлива не бывает, Западу придется платить рублями.

2022-03-29T15:40+0500

2022-03-29T15:40+0500

2022-03-29T15:40+0500

россия

дмитрий песков

газ

кремль

запад

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. За газ платить теперь можно будет только в рублях. И западным компаниям надо осознать, что ситуация полностью изменилась из-за экономической войны против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.До этого Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. Он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели российского газа отреагировали по-разному на изменение валюты платежей. Например, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.Он объяснил, что "де-факто ничего не меняется практически". "Но тем не менее это поручение президента, и до 31 марта надо предпринять необходимые меры для выполнения решения президента", —добавил Песков. "Еще раз, конечно же: бесплатного газа не бывает", — отметил он.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Крутаков оценил, будет ли Европа платить за российский газ в рублях — видеоМосква ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции?

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дмитрий песков, газ, кремль, запад