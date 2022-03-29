https://uz.sputniknews.ru/20220329/krutakov-otsenil-budet-li-evropa-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax--video-23623298.html
Крутаков оценил, будет ли Европа платить за российский газ в рублях — видео
Крутаков оценил, будет ли Европа платить за российский газ в рублях — видео
Крутаков оценил, согласятся ли европейские страны платить за российский газ в рублях.
2022-03-29T08:59+0500
2022-03-29T08:59+0500
2022-03-29T08:59+0500
видео
газ
европа
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К чему такое решение приведет Европу и как Россия может заставить европейцев перейти на оплату в рублях? Почему антироссийские санкции так больно бьют по Европе? Как изменится мировая экономика и почему американцы больше не могут перекладывать свои экономические проблемы на другие страны? На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Леонид Крутаков.Читайте также:
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газ, европа, видео
Крутаков оценил, будет ли Европа платить за российский газ в рублях — видео
Страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
К чему такое решение приведет Европу и как Россия может заставить европейцев перейти на оплату в рублях?
Почему антироссийские санкции так больно бьют по Европе? Как изменится мировая экономика и почему американцы больше не могут перекладывать свои экономические проблемы на другие страны?
На эти и другие вопросы в беседе со Sputnik ответил политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Леонид Крутаков.