https://uz.sputniknews.ru/20220329/ilon-mask-mojet-stat-pervym-dollarovym-trillionerom-v-mire-23627980.html
Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в мире
Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в мире
Состояние бизнесмена достигнет $1,38 трлн к 2024 году.
2022-03-29T14:01+0500
2022-03-29T14:01+0500
2022-03-29T14:01+0500
в мире
илон маск
бизнесмен
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. К 2024 году генеральный директор Tesla Илон Маск может стать первым триллионером в мире. Об этом сообщает Naked Sciene со ссылкой на отчет аналитиков финансовой платформы Tipalti Approve.С 2017 года состояние Маска увеличивается в среднем на 129% в год, что потенциально может привести к тому, что он станет долларовым триллионером всего за два года.Такими темпами его состояние достигнет $1,38 трлн к 2024 году, когда Маску будет всего 52 года, говорится в отчете Approve.В январе текущего года состояние Илона Маска составило более $300 млрд. Это произошло на фоне скачка акций компании Tesla.Ранее Илон Маск предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Он также подчеркнул, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали инициативу. После этого бизнесмен подтвердил, что он "был готов принять любой результат".Согласно информации мирового рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. В конце октября предприниматель заработал $36,2 млрд за сутки, продав компании по прокату автомобилей Hertz сразу 100 тысяч машин Tesla.Читайте также:Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГПочему в США отложили полет на Луну
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илон маск, бизнесмен
Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в мире
Состояние бизнесмена достигнет $1,38 трлн к 2024 году.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
К 2024 году генеральный директор Tesla Илон Маск может стать первым триллионером в мире. Об этом сообщает
Naked Sciene со ссылкой на отчет аналитиков финансовой платформы Tipalti Approve.
С 2017 года состояние Маска увеличивается в среднем на 129% в год, что потенциально может привести к тому, что он станет долларовым триллионером всего за два года.
Такими темпами его состояние достигнет $1,38 трлн к 2024 году, когда Маску будет всего 52 года, говорится в отчете Approve.
В январе текущего года состояние Илона Маска составило более $300 млрд. Это произошло на фоне скачка акций компании Tesla.
Ранее Илон Маск предложил
пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Он также подчеркнул, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали инициативу. После этого бизнесмен подтвердил, что он "был готов принять любой результат".
Согласно информации мирового рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. В конце октября предприниматель заработал $36,2 млрд за сутки, продав компании по прокату автомобилей Hertz сразу 100 тысяч машин Tesla.