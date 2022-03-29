https://uz.sputniknews.ru/20220329/sinoptiki-raskryli-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistantsev-v-aprele-23626796.html

Синоптики раскрыли, какая погода ждет узбекистанцев в апреле

Синоптики раскрыли, какая погода ждет узбекистанцев в апреле

Синоптики опубликовали детальный прогноз погоды на следующий месяц.

2022-03-29T13:41+0500

2022-03-29T13:41+0500

2022-03-29T13:49+0500

общество

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прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Жителей Узбекистана в апреле ждет преимущественно сухая и теплая погода, заявили в Узгидромете.В текущем году апрель начнется с преобладания сухой и теплой погоды. В первую неделю месяца дневная температура будет повышаться от 17-22 градусов до 23-28 градусов, а по югу – местами до 30-33 градусов. Лишь 2 апреля во второй половине дня кратковременный грозовой дождь возможен в отдельных районах Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей, а также в предгорных районах Ферганской долины.В дальнейшем, по прогнозу Узгидромета, апрель по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям. Температура воздуха будет колебаться ночью от 3-8 градусов тепла до 10-15 градусов тепла, днем – от 13-18 градусов тепла до 23-28 градусов тепла, по югу республики – до 30-33 градусов тепла.Кратковременные дожди с грозами ожидаются в отдельные дни месяца. Местами не исключено выпадение града.За всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане были самые разные апрели. Бывали экстремально сухие, когда осадков не выпадало вообще, или их месячное количество не превышало 10% от нормы. Бывали и такие, когда за месяц осадков выпадало в 3-5 раз больше нормы.Так в Ташкенте самым сухим был апрель 1975 года. Осадки выпадали лишь дважды, и их количество составило всего лишь 2 мм, это 3% от апрельской нормы. Самым влажным был апрель 1990 года, когда за месяц выпало около 300% от месячной нормы, а число дней с осадками составило 19.Рекордсменом по осадкам за сутки за всю историю метеорологических наблюдений было 8 апреля 1990 года. В этот день в Ташкенте выпало 65 мм дождя при месячной норме апреля 62 мм.Неустойчивым бывает обычно и температурный фон апреля. Бурные весенние потепления могут сменяться непродолжительными, но довольно значительными похолоданиями с понижением температуры до заморозков. Жители Узбекистана наверняка помнят, как в 2020 году в конце первой декады апреля выпал снег, да ещё такой, какой зимой бывает нечасто.Читайте также:Погодная аномалия: в Ташкенте выпал снег — видеоСиноптики рассказали, когда закончится сезон дождей

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