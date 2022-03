https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-rossii-poyavitsya-esche-odin-analog-instagram-23633924.html

В России появится еще один аналог Instagram*

В России появится еще один аналог Instagram*

Новую российскую социальную сеть Now начали тестировать.

2022-03-29T16:40+0500

2022-03-29T16:40+0500

2022-03-29T16:40+0500

россия

инстаграм

яндекс

социальная сеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23634513_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_5fa12c7f54ed6bffec0c826e2e8354a2.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Новая социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за несколько часов работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч человек.Об этом сообщается в официальном Telegram-канале соцсети."В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", — говорится в сообщении.До этого в России объявили о запуске еще одного аналога американской сети — "Россграм". Во вторник состоялась презентация интерфейса этой соцсети.Уточняется, что для создания аналога заблокированного в России Instagram* "нужен очень большой теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", — говорится в сообщении. Также отмечается, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к социальной сети Instagram* на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также:Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнениеСайты агентства Sputnik и телеканала RT заблокируют

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инстаграм, яндекс, социальная сеть