https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-rossii-poyavitsya-esche-odin-analog-instagram-23633924.html
В России появится еще один аналог Instagram*
В России появится еще один аналог Instagram*
Новую российскую социальную сеть Now начали тестировать.
2022-03-29T16:40+0500
2022-03-29T16:40+0500
2022-03-29T16:40+0500
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инстаграм
яндекс
социальная сеть
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Новая социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за несколько часов работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч человек.Об этом сообщается в официальном Telegram-канале соцсети."В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", — говорится в сообщении.До этого в России объявили о запуске еще одного аналога американской сети — "Россграм". Во вторник состоялась презентация интерфейса этой соцсети.Уточняется, что для создания аналога заблокированного в России Instagram* "нужен очень большой теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", — говорится в сообщении. Также отмечается, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к социальной сети Instagram* на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также:Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнениеСайты агентства Sputnik и телеканала RT заблокируют
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инстаграм, яндекс, социальная сеть
В России появится еще один аналог Instagram*
Новую российскую социальную сеть Now, разработанную бывшим сотрудником "Яндекса", начали тестировать.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Новая социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за несколько часов работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч человек.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале
соцсети.
"В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", — говорится в сообщении.
До этого в России объявили о запуске еще одного аналога американской сети — "Россграм". Во вторник состоялась презентация интерфейса этой соцсети.
Уточняется, что для создания аналога заблокированного в России Instagram* "нужен очень большой теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к социальной сети Instagram* на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.