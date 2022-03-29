https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-uzbekistane-i-tadjikistane-uprostyat-vremennuyu-registratsiyu-23624410.html
В Узбекистане и Таджикистане упростят временную регистрацию
В Узбекистане и Таджикистане упростят временную регистрацию
Это нововведение коснется взаимных поездок граждан двух стран.
2022-03-29T10:30+0500
2022-03-29T10:30+0500
2022-03-29T10:40+0500
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общество
таджикистан
временная регистрация
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане и Таджикистане планируют сделать порядок временной регистрации для своих жителей более удобным. Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление Нижней палаты парламента Таджикистана.Парламентарии Таджикистана одобрили проект о внесении поправок в соглашение с правительством Узбекистана.Протокол был подписан девятого марта 2018 года, он касается взаимных поездок граждан двух стран. В связи с увеличением количества таджиков, путешествующих в Узбекистан, решено упростить данный протокол, сообщили в нижней палате парламента республики.Поэтому межправительственное соглашение дополнили пунктами 3 и 4.Теперь жители обеих стран, въезжающие на территорию соседнего государства, могут не делать временную регистрации в компетентных органах принимающей страны в течении десяти рабочих дней с момента пересечения границы.До этого в Узбекистане с 16 марта отменили ограничения на пересечение границы с Таджикистаном и Казахстаном, введенные в январе 2022 года в связи с ростом заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".В настоящее время будут функционировать все пограничные пункты пропуска.Читайте также:Как РФ и Узбекистан будут восстанавливать объемы трудовой миграцииТаджикистан отменил тесты для въезжающих из Узбекистана
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узбекистан, таджикистан, временная регистрация
В Узбекистане и Таджикистане упростят временную регистрацию
10:30 29.03.2022 (обновлено: 10:40 29.03.2022)
Это нововведение коснется взаимных поездок граждан двух стран.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане и Таджикистане планируют сделать порядок временной регистрации для своих жителей более удобным.
Об этом передает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на заявление Нижней палаты парламента Таджикистана.
Парламентарии Таджикистана одобрили проект о внесении поправок в соглашение с правительством Узбекистана.
Протокол был подписан девятого марта 2018 года, он касается взаимных поездок граждан двух стран.
В связи с увеличением количества таджиков, путешествующих в Узбекистан, решено упростить данный протокол, сообщили в нижней палате парламента республики.
Поэтому межправительственное соглашение дополнили пунктами 3 и 4.
Теперь жители обеих стран, въезжающие на территорию соседнего государства, могут не делать временную регистрации в компетентных органах принимающей страны в течении десяти рабочих дней с момента пересечения границы.
До этого в Узбекистане с 16 марта отменили ограничения на пересечение границы с Таджикистаном и Казахстаном, введенные в январе 2022 года в связи с ростом заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".
В настоящее время будут функционировать все пограничные пункты пропуска.