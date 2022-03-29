https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-uzbekistane-i-tadjikistane-uprostyat-vremennuyu-registratsiyu-23624410.html

В Узбекистане и Таджикистане упростят временную регистрацию

В Узбекистане и Таджикистане упростят временную регистрацию

Это нововведение коснется взаимных поездок граждан двух стран.

2022-03-29T10:30+0500

2022-03-29T10:30+0500

2022-03-29T10:40+0500

узбекистан

общество

таджикистан

временная регистрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1212146f3da80518437d1606f7dc6dfa.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане и Таджикистане планируют сделать порядок временной регистрации для своих жителей более удобным. Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление Нижней палаты парламента Таджикистана.Парламентарии Таджикистана одобрили проект о внесении поправок в соглашение с правительством Узбекистана.Протокол был подписан девятого марта 2018 года, он касается взаимных поездок граждан двух стран. В связи с увеличением количества таджиков, путешествующих в Узбекистан, решено упростить данный протокол, сообщили в нижней палате парламента республики.Поэтому межправительственное соглашение дополнили пунктами 3 и 4.Теперь жители обеих стран, въезжающие на территорию соседнего государства, могут не делать временную регистрации в компетентных органах принимающей страны в течении десяти рабочих дней с момента пересечения границы.До этого в Узбекистане с 16 марта отменили ограничения на пересечение границы с Таджикистаном и Казахстаном, введенные в январе 2022 года в связи с ростом заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".В настоящее время будут функционировать все пограничные пункты пропуска.Читайте также:Как РФ и Узбекистан будут восстанавливать объемы трудовой миграцииТаджикистан отменил тесты для въезжающих из Узбекистана

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, таджикистан, временная регистрация