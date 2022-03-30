https://uz.sputniknews.ru/20220330/ekspert-otsenil-posledstviya-otkaza-evropy-ot-oplaty-za-gaz-v-rublyax-23652359.html

Эксперт оценил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рублях

Эксперт оценил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рублях

Страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях, заявил ранее министр экономики Германии Роберт Хабек.

2022-03-30T12:23+0500

2022-03-30T12:23+0500

2022-03-30T12:23+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Требование России производить расчеты за газ в рублях поставило многие европейские страны в тупик, сообщил агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.Несмотря на то, что правительства многих стран-членов Евросоюза заявляют, что могут не согласиться на такие условия, последнее слово остается все же за коммерческими структурами, считает эксперт.Именно они осуществляют закупки газа и могут быть вынуждены согласиться с формой оплаты в рублях, подчеркнул Суверов.Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рубляхАналитик выразил мнение, что в случае остановки поставок газа в Европу, для энергетики Евросоюза последствия будут катастрофическими. Для "Газпрома" такое развитие событий будет стоить примерно половины прибыли. Инвестиции также сократятся.Также Суверов уточнил, что быстрая замена российского газа американским или катарским сжиженным природным газом вряд ли осуществима. Свободные мощности США по газу ограничены, а большинство поставок Катара, в свою очередь, законтрактовано.Возможности по замене газа альтернативными энергоресурсами и углем строго ограничены, так как все, что можно в этом направлении, уже предприняли.Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.Напомним: Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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