https://uz.sputniknews.ru/20220330/posol-rossii-moskva-i-baku-nachinayut-novuyu-eru-otnosheniy-23659472.html

Посол России: Москва и Баку начинают новую эру отношений

Посол России: Москва и Баку начинают новую эру отношений

Михаил Бочарников прокомментировал подписание Декларации о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном.

2022-03-30T16:13+0500

2022-03-30T16:13+0500

2022-03-30T16:13+0500

в мире

посол

азербайджан

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баку

декларация

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом свидетельствует подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в пресс-центре Sputnik Азербайджан.Москва и Баку подписали документ 22 февраля в ходе визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Москву. Практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. За это время российские и азербайджанские экспертные группы составили обширный документ. Он состоит из 43 пунктов и охватывает почти все основные сферы деятельности двух стран.По мнению посла, документ дает возможность работать на перспективу и создает основу для поступательного развития и безопасности на Кавказе и в Каспийском регионе, а также в большой Евразии.Также он отметил важность развития площадки "3+3". Планируется, что в "платформу шести" помимо Азербайджана и Турции, войдут Россия, Грузия, Иран и Армения.Несмотря на введенные санкции в отношении России, двусторонний торговый оборот за первые месяцы 2022 года только вырос, отмечает Бочарников.Россия активно развивает сотрудничество со странами СНГ, включая Узбекистан. По итогам прошлого года Россия стала основным внешнеторговым партнером Узбекистана с товарооборотом более $7 млрд.На сегодняшний день в Узбекистане реализуют совместные проекты "КАМАЗ" и "Узавтосаноат", "Комбайновый завод "Ростсельмаш" и "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники", а "Силовые машины" совместно с "ТЭС" и "Узбекгидроэнерго" участвуют в модернизации узбекских ТЭС и ГЭС, и многие другие.Читайте также:Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и РоссияТорговый представитель России: сотрудничество с Узбекистаном будет расширяться

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посол, азербайджан, москва, баку, декларация