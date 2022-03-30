https://uz.sputniknews.ru/20220330/taliby-zapretili-jenschinam-letat-na-samoletax-bez-soprovojdeniya-mujchin--smi-23650357.html

Талибы* запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин — СМИ

Талибы* запретили женщинам летать на самолетах без сопровождения мужчин — СМИ

"Талибан" перестал допускать женщин одних на авиарейсы как внутри Афганистана, так и за границу.

2022-03-30T11:40+0500

2022-03-30T11:40+0500

2022-03-30T11:40+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правители афганских талибов отказали десяткам женщин в посадке на несколько авиарейсов, в том числе за границу, потому что они путешествовали без опекуна-мужчины. Об этом передает Associated Press со ссылкой на заявление двух представителей афганской авиакомпании.Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий со стороны талибов, сообщили, что десяткам женщин, которые прибыли в международный аэропорт Кабула в пятницу, чтобы сесть на внутренние и международные рейсы, сказали, что они не могут сделать это без опекуна-мужчины.По словам одного из чиновников, некоторые из женщин имели двойное гражданство и возвращались в свои дома за границу, в том числе в Канаду. По сообщению официальных лиц, женщинам отказали в посадке на рейсы в Исламабад, Дубай и Турцию авиакомпаниями Kam Air и государственной авиакомпанией Ariana.По заявлению одного чиновника, приказ исходил от руководства талибов.Ранее талибы запретили девочкам после шестого класса ходить в школу.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Талибы* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:В Афганистане появились первые женщины-руководителиПутин ответил, признает ли Россия власть талибов*

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талиб, афганистан, женщины, мужчина, самолет