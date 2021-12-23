https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-otvetil-priznaet-li-rossiya-vlast-talibov-21922632.html
Путин ответил, признает ли Россия власть талибов*
Путин ответил, признает ли Россия власть талибов*
Нужно оказать помощь афганскому народу. Прежде всего, это должны сделать те страны, которые нанесли урон и афганской экономике, и обществу.
2021-12-23T18:43+0500
2021-12-23T18:43+0500
2021-12-23T18:43+0500
россия
владимир путин
пресс-конференция
талибан
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Для России отношения с Афганистаном — не праздный вопрос, заявил Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Афганистан.Речь, в частности, об открытых границах со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение туда экстремистских элементов, подчеркнул Путин. Это не может не вызывать тревог и опасений: 90% опиатов на рынке — афганского происхождения.Президент подчеркнул, что сейчас нужно оказать помощь афганскому народу. Прежде всего, по мнению главы России, это должны сделать те страны, которые нанесли урон и афганской экономике, и обществу. Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных банках с тем, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, иначе там может наступить голод.Двадцать третьего декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.Талибы* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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владимир путин, пресс-конференция, талибан
Путин ответил, признает ли Россия власть талибов*
Нужно оказать помощь афганскому народу. Прежде всего, это должны сделать те страны, которые нанесли урон и афганской экономике, и обществу.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Для России отношения с Афганистаном — не праздный вопрос, заявил Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Афганистан.
Речь, в частности, об открытых границах со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение туда экстремистских элементов, подчеркнул Путин. Это не может не вызывать тревог и опасений: 90% опиатов на рынке — афганского происхождения.
Что касается признания - в целом, надо исходить из того, что те силы, которые оказались во главе Афганистана будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Только это может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане.
Владимир Путин
Президент России
Президент подчеркнул, что сейчас нужно оказать помощь афганскому народу. Прежде всего, по мнению главы России, это должны сделать те страны, которые нанесли урон и афганской экономике, и обществу.
Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных банках с тем, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, иначе там может наступить голод.
Двадцать третьего декабря состоялась
ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.
Талибы* — члены организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность