https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzbekistanskie-velosportsmeny-stali-vitse-chempionami-23657894.html

Узбекистанские велоспортсмены стали вице-чемпионами

Узбекистанские велоспортсмены стали вице-чемпионами

Команда из Узбекистана впервые удостоилась такого высокого результата в истории участия в чемпионатах Азии.

2022-03-30T15:29+0500

2022-03-30T15:29+0500

2022-03-30T15:39+0500

спорт

узбекистан

чемпионат азии

велоспорт

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На Чемпионате Азии по шоссейному велоспорту сборная Узбекистана завоевала восемь наград.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Континентальное первенство прошло в Таджикистане с 24 по 29 марта. Сборная Узбекистана показала лучший результат на ЧА в своей истории.Узбекистанские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете.В стартовый день турнира велосипедисты взяли золотую медаль в программе командных соревнований среди женщин. На протяжении всего Чемпионата Азии они завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. "Такое выступление, несомненно, достигается благодаря огромному вниманию, оказываемому государством развитию спорта. В частности, организованные профессиональные клубы и проведение УТС в зарубежных странах сыграли важную роль в достижении высоких результатов на этом континентальном чемпионате", — отметили в пресс-службе комитета.Медалисты сборной Узбекистана:Золотые медали:1. Командная гонка среди женщин (Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Шахноза Абдуллаева, Анна Куликова)2. Анна Кускова, индивидуальная гонка в категории U-203. Янина Кускова, индивидуальная гонка в категории U-234. София Каримова, групповая гонка в категории U-205. Самандар Султонов, групповая гонка в категории U-20Серебряная медаль:1. Алексей Фомовский, индивидуальная гонка в категории U-23Бронзовые медали:1. Муроджон Холмуродов, индивидуальная гонка среди взрослых2. Янина Кускова, групповая гонка в категории U-23Благодаря такому результату сборная республики заняла второе место в общекомандном зачёте среди 23 стран-участниц, пропустив вперёд лишь Казахстан. Сейчас узбекистанские велосипедисты готовятся к чемпионату Азии по треку, который пройдёт в Индии в июне.Читайте также:Российские сборные могут сыграть с футболистами из УзбекистанаУзбекистанские допинг-контролеры прошли обучение с RUSADA

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