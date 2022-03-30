https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzbekistanskie-doping-kontrolery-proshli-obuchenie-s-rusada-23656596.html

Узбекистанские допинг-контролеры прошли обучение с RUSADA

Узбекистанские допинг-контролеры прошли обучение с RUSADA

Узбекистан в 2021 году стал вторым в Центральной Азии по количеству и видам выполненных допинг-тестов.

2022-03-30T14:21+0500

2022-03-30T14:21+0500

2022-03-30T14:21+0500

спорт

допинг-пробы

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 30 мар –Sputnik. Узбекистан занял второе место среди государств Центральной Азии по общему количеству, форме и видам выполненных допинг-тестов в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в АИМК сообщили представители Национального антидопингового агентства (UzNADA).На пресс-конференции сотрудники агентства рассказали об итогах деятельности UzNADAза 2021 год. Так, в минувшем году допинг-контролеры из Узбекистана проводили тесты на 13 международных соревнованиях. К примеру, впервые в истории антидопингового движения Узбекистана были взяты образцы крови и проанализированы в лаборатории Анкары.Кроме того, в рамках сотрудничества стран СНГ и Организации тюркских государств UzNADA вошло в состав Координационного совета по антидопинговым вопросам.В рамках соглашений о сотрудничестве в прошлом году три допинг-контролера прошли онлайн обучение совместно с Российском национальном антидопинговом агентстве (RUSADA). Сотрудники ведомства в настоящее время работают над переводом электронной образовательной платформы ADEL Всемирного антидопингового агентства (WADA) на узбекский язык.Агентство активно работает с законодательством республики. С начала 2021 года вступила в силу новая редакция Национальных антидопинговых правил Узбекистана, разработанная UzNADA и сертифицированная WADA. Кроме того, эксперты агентства привели 14 национальных стандартов, протоколов и форм в соответствие с правилами в новой редакции.Ранее представители агентства заявляли, что за минувший год допинг-пробы провалили 15 узбекистанских спортсменов. В их крови обнаружены такие препараты, как мельдоний, фуросемид, метастерон и другие.Из-за их применения дисквалифицированы такие спортсмены, как Ахролжон Фармонов (боевое самбо), Искандер Турсунбаев и Мафтуна Эргашева (пауэрлифтинг), Мухлиса Абдуллаева и Мафтуна Исмаилова (тяжёлая атлетика), Бекжон Чеваров (Пара-лёгкая атлетика), Диёрбек Уразбоев и Эльбек Абдуллаев (дзюдо), Мадина Усмонджанова (женская борьба), Фахриддин Хасанов (тайский бокс), Фаррух Искандаров (баскетбол), Даниил Яковлев (водное поло), Султанбек Эльмуратов (греко-римская борьба), Давронбек Тургунов (велоспорт).До этого на четыре года отстранили от участия в соревнованиях узбекского самбиста Дильшода Чориева, в крови которого также обнаружили мельдоний. Он принимал участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", проходившего 25 марта в Москве. Там он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг.Читайте также: Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео

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допинг-пробы, узбекистан, центральная азия