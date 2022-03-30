https://uz.sputniknews.ru/20220330/kartochnye-tury-dlya-rossiyan-v-uzbekistan-byt-ili-ne-byt-23647963.html
"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть
"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть
Ранее гражданам России начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт Visa и Mastercard.
2022-03-30T10:58+0500
2022-03-30T10:58+0500
2022-03-30T10:58+0500
общество
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mastercard
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российские туроператоры начали предлагать путешествия в Узбекистан и Армению с целью оформления пластиковых карт Visa и Mastercard.Ведутся также переговоры с Казахстаном и Кыргызстаном, рассказали РИА Новости представители отрасли.Как рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская, спрос среди россиян есть, но он не такой бурный, как было с "вакцинными" турами за границу. "Мы сейчас предлагаем такие туры в две страны: Узбекистан и Армению. Запрашиваем о возможности организовать подобные поездки также у партнеров в Казахстане и Кыргызстане", — уточнила Филатовская. По данным "Русского экспресса", тур в Узбекистан на две ночи стартует от 50 тысяч рублей на человека с перелетом, в Армению на три ночи — от 85 тысяч рублей.Рассматривают запуск карточных туров в Кыргызстан и Казахстан и туристическая компания "Интурист". Сегодня в ассортименте есть как минимум два направления, посетив которые, туристы имеют возможность оформить банковские карты международных платежных систем — это Армения и Узбекистан.В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России >>"Мы изучаем возможность формирования пакетов с включенной услугой сопровождения в банк для оформления таких карт. Пока что спрос ограничивается высокой стоимостью и ограниченным предложением авиаперевозки", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT.В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, visa, mastercard
"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть
Ранее россиянам начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт Visa и Mastercard.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российские туроператоры начали предлагать путешествия в Узбекистан и Армению с целью оформления пластиковых карт Visa и Mastercard.
Ведутся также переговоры с Казахстаном и Кыргызстаном, рассказали РИА Новости
представители отрасли.
За VISA по фиксированной стоимости
Ранее российская туристическая компания "Веди Групп" сообщила, что в апреле запустит туры в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.
Цены на путевку якобы начинаются от 23 тысяч рублей с человека.
Туроператор заявил, что в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.
Как рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская, спрос среди россиян есть, но он не такой бурный, как было с "вакцинными" турами за границу.
"Мы сейчас предлагаем такие туры в две страны: Узбекистан и Армению. Запрашиваем о возможности организовать подобные поездки также у партнеров в Казахстане и Кыргызстане", — уточнила Филатовская.
По данным "Русского экспресса", тур в Узбекистан на две ночи стартует от 50 тысяч рублей на человека с перелетом, в Армению на три ночи — от 85 тысяч рублей.
Рассматривают запуск карточных туров в Кыргызстан и Казахстан и туристическая компания "Интурист". Сегодня в ассортименте есть как минимум два направления, посетив которые, туристы имеют возможность оформить банковские карты международных платежных систем — это Армения и Узбекистан.
"Мы изучаем возможность формирования пакетов с включенной услугой сопровождения в банк для оформления таких карт. Пока что спрос ограничивается высокой стоимостью и ограниченным предложением авиаперевозки", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".
В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.
На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT.
В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.