https://uz.sputniknews.ru/20220330/kartochnye-tury-dlya-rossiyan-v-uzbekistan-byt-ili-ne-byt-23647963.html

"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть

"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть

Ранее гражданам России начали предлагать туры якобы за рубеж для оформления банковских карт Visa и Mastercard.

2022-03-30T10:58+0500

2022-03-30T10:58+0500

2022-03-30T10:58+0500

общество

узбекистан

visa

mastercard

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российские туроператоры начали предлагать путешествия в Узбекистан и Армению с целью оформления пластиковых карт Visa и Mastercard.Ведутся также переговоры с Казахстаном и Кыргызстаном, рассказали РИА Новости представители отрасли.Как рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская, спрос среди россиян есть, но он не такой бурный, как было с "вакцинными" турами за границу. "Мы сейчас предлагаем такие туры в две страны: Узбекистан и Армению. Запрашиваем о возможности организовать подобные поездки также у партнеров в Казахстане и Кыргызстане", — уточнила Филатовская. По данным "Русского экспресса", тур в Узбекистан на две ночи стартует от 50 тысяч рублей на человека с перелетом, в Армению на три ночи — от 85 тысяч рублей.Рассматривают запуск карточных туров в Кыргызстан и Казахстан и туристическая компания "Интурист". Сегодня в ассортименте есть как минимум два направления, посетив которые, туристы имеют возможность оформить банковские карты международных платежных систем — это Армения и Узбекистан.В Узбекистане оценили будущее "банковского" туризма из России >>"Мы изучаем возможность формирования пакетов с включенной услугой сопровождения в банк для оформления таких карт. Пока что спрос ограничивается высокой стоимостью и ограниченным предложением авиаперевозки", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из России против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией SWIFT.В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Центробанк пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Читайте также:

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