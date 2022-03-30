https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-almaty-silnyy-veter-sdvinul-s-mesta-samolet--video-23649125.html

В Алматы сильный ветер сдвинул с места самолет — видео

В Алматы сильный ветер сдвинул с места самолет — видео

В Нур-Султане пострадали десять человек, в Таджикистане сохранится пыльная буря.

2022-03-30T10:33+0500

2022-03-30T10:33+0500

2022-03-30T10:43+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В аэропорту Алматы шквальный ветер развернул самолет.Об этом передает Sputnik Казахстан. "Boeing-737 находился на стоянке в аэропорт. Под колёсами стояли тормозные колодки. Сильный порыв ветра развернул воздушное судно на 30 градусов. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет", — заявили в авиакомпании SCAT. Также из-за непогоды в Нур-Султане в столичные травмпункты и приемные покои обратились 10 человек, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения республики.Все они получили незначительные ушибы и травмы и после осмотра отправлены домой.Всего за сутки спасательными подразделениями Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областей спасены и эвакуированы 372 человека, из них 312 детей. В аварийно-спасательных работах задействованы 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.Синоптики в Таджикистане также заявили о сохранение плохой погоды, в частности, пыльной бури в южной части страны, передает Sputnik Таджикистан.Так, отмечается, что 30 марта в некоторых южных районах Хатлонской области сохранится пыльная буря.По данным Агентства по гидрометеорологии, в горных районах РРП и Согдийской области ученые прогнозируют сход лавин.В предгорных районах есть вероятность камнепадов и селей.В Узбекистане также продолжаются дожди, усиление ветра, местами туман, переменная облачность, по горной территории республики лавиноопасно.Читайте также:Узгидромет распространил экстренное сообщение из-за сильных дождейСиноптики раскрыли, какая погода ждет узбекистанцев в апреле

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самолет, сильный ветер, алматы, нур-султан, таджикистан