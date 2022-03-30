https://uz.sputniknews.ru/20220330/vlasti-kyrgyzstana-obyasnili-zachem-strane-nujny-kazino-23651421.html

Власти Кыргызстана объяснили, зачем стране нужны казино

Власти Кыргызстана объяснили, зачем стране нужны казино

Акылбек Жапаров пояснил, для чего Кыргызстану необходимы казино.

2022-03-30T12:40+0500

2022-03-30T12:40+0500

2022-03-30T12:40+0500

в мире

казино

кыргызстан

туризм

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров рассказал, зачем надо легализовать работу казино в республики.До этого Министерство экономики и коммерции разработало законопроект, в котором предлагается разрешить работу казино в Кыргызстане."В казино кыргызстанцы играть не будут. Если туда зайдет хоть один кыргызстанец, то казино лишат лицензии. В Малайзии тоже есть казино, а эта страна считается исламской", — заявил председатель кабмина.Он рассказал, что в 2013 году побывал в Малайзии по приглашению Мохатхира Мохамада (один из выдающийся лидеров Малайзии, был премьером в 1981-2003 и 2018-2020 годах. — Прим. ред.) и в беседе с ним поинтересовался игорной деятельностью. Мохамад уточнил, что малазийцы-мусульмане не посещают казино, а туристам не запрещают ходить в эти заведения."Мы вводим такие законы. Вот вы говорите развивать туризм, так вот, развиваем", — объяснил Жапаров.По его словам в 2001 году, когда были разрешены казино, от их деятельности поступило 630 миллионов сомов за год."Мы думаем, что теперь поступления будут в два, три или четыре раза больше", — отметил Жапаров.Глава кабмина подчеркнул, что посещение казино — это и есть туризм, и пусть лучше туристы ходят в казино, чем будут "пить не просыхая"."Мы не против ислама, в исламских странах есть такие заведения. Мы установим запрет, чтобы наши дети и граждане не соблазнялись", — заключил премьер-министр.Читайте также:В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцевВ Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор

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казино, кыргызстан, туризм, премьер-министр