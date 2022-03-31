https://uz.sputniknews.ru/20220331/gore-predprinimatel-pytalsya-vvezti-v-tashkent-isporchennoe-myaso-23682151.html

Горе-предприниматель пытался ввезти в Ташкент испорченное мясо

Горе-предприниматель пытался ввезти в Ташкент испорченное мясо

У жителя Кашкадарьинской области изъяли более 800 кг мяса, непригодного к употреблению.

2022-03-31T17:25+0500

2022-03-31T17:25+0500

2022-03-31T17:25+0500

происшествия

мясо

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Более 800 кг испорченного мяса пытался ввезти в столицу житель Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.В ходе проверки автомобиля Cobalt на карантинной станции "Сырдарья" сотрудники УВД Сырдарьинской области обнаружили в ней 815 кг мяса. Как показала проверка в лаборатории, мясная продукция была непригодна к употреблению.Мужчина, пытавшийся ввезти испорченное мясо в Ташкент, оказался жителем Чиракчинского района Кашкадарьинской области 1980 года рождения.Мясо изъяли и утилизировали. Правоохранительные органы начали расследование.Ранее мы сообщали, что сотрудники ГУВД Ташкента вместе с работниками Ташкентского управления ветеринарии и развития животноводства провели специальные санитарные рейды на столичных рынках.По итогам проверки 11 предпринимателей привлекли к административной ответственности, изъяли и утилизировали некачественную молочную, мясную и рыбную продукцию.Читайте также:Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан

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мясо, ташкент