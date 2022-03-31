https://uz.sputniknews.ru/20220331/indiya-i-rossiya-zavershili-rabotu-nad-zamenoy-swift--smi-23677881.html

Индия и Россия завершили работу над заменой SWIFT — СМИ

Индия и Россия завершили работу над заменой SWIFT — СМИ

Россия предложила Индии использовать в торговле российскую альтернативу SWIFT

2022-03-31T14:25+0500

2022-03-31T14:25+0500

2022-03-31T14:25+0500

индия

валюта

сми

торговля

россия

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Россия и Индия завершили работу над альтернативной платформой транзакций, которая призвана заменить SWIFT, передает газета Economic Times со ссылкой на свои источники.Согласно схеме, которую указывало агентство Bloomberg, рубли будут размещать на счёте в индийском банке, а рупии — в российском. Затем валюты будут конвертироваться по курсу и происходить выплата."Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT", — сообщает издание.Новую платежную систему, вероятно, установят в штаб-квартирах Резервного банка Индии и ВЭБа. "Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли тот или иной сетевой протокол", — заявил один из собеседников газеты.Сообщается, что новую систему запустят на этой неделе и таким образом, будет обеспечена "беспрепятственная передача импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".В начале апреля представители российского центрального банка встретятся со своими коллегами из Центробанка Индии для создания нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против Москвы, говорится в сообщении.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Узбекистан и Индия проведут военные учения под Хорезмом"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не быть

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индия, валюта, сми, торговля