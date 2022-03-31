https://uz.sputniknews.ru/20220331/jiteley-odnoy-iz-maxalley-tashkenta-do-vechera-ostavili-bez-vody-23671492.html

Жителей одной из махаллей Ташкента до вечера оставили без воды

Жителей одной из махаллей Ташкента до вечера оставили без воды

Кого затронут отключения и с чем они связаны, читайте в материале.

2022-03-31T09:59+0500

2022-03-31T09:59+0500

2022-03-31T09:59+0500

общество

вода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жителям махалли "Узар" Янгихаётского района до вечера отключили воду.Сегодня, 31 марта, с 10.00 до 19.00 специалисты будут устранять неисправности на водопроводе.Из-за этого в 66 многоэтажках временно прекратят подачу воды.На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.Ранее власти поставили перед собой цель — за пять лет обеспечить 90% своих граждан качественной питьевой водой из централизованных источников. Также Узбекистан будет решать вопросы хорошей канализации.Удастся ли республике удовлетворить нужды узбекистанцев? Что нужно учесть при модернизации системы водоснабжения и водоотведения? Как обеспечить чистой водой жителей сельской местности? На эти вопросы в интервью Sputnik ответил экономист Леонид Холод.Читайте также:

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вода, ташкент