https://uz.sputniknews.ru/20220331/jitelnitse-kazaxstana-amputirovali-nogu-posle-napadeniya-alabaya-23689901.html

Жительнице Казахстана ампутировали ногу после нападения алабая

Жительнице Казахстана ампутировали ногу после нападения алабая

В Акмолинской области алабай напал на 57-летнюю женщину.

2022-03-31T20:31+0500

2022-03-31T20:31+0500

2022-03-31T22:00+0500

происшествия

казахстан

алабай

нападение

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жертва алабая из казахстанского города Атбасар стала инвалидом. Женщине пришлось ампутировать ногу. По словам дочери пострадавшей, полиция приняла меры только после огласки в социальных сетях. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Инцидент произошел 21 марта в 7 часов утра. По дороге на работу на сотрудницу районного Дома культуры Ботакоз Есеноманову неожиданно набросилась собака породы алабай, внезапно появившаяся на улице. Сначала животное впилось женщине в руку, а затем схватило ее за левую ногу.По заявлению дочери жертвы Умит Байжумуровой, хозяйка собаки отказалась вызывать скорую.Ботакоз удалось собраться с силами и связаться по телефону с родными. В Атбасарскую межрайонную больницу растерзанную женщину привезли супруг и брат. Там она провела в реанимации два дня, где ее прооперировали заведующие отделением хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти руку женщины, а вот ногу пришлось ампутировать.Хозяева алабая не пытались связаться с семьей пострадавшей, утверждает дочь жертвы. Полиция, по ее словам, предприняла первые действия только спустя 10 дней, 31 марта. До этого владельцам животного лишь выставили штраф в размере 30 тысяч тенге или 725 тысяч сумов.Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Хозяин алабая, 40-летний житель Атбсара, привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными".Это не первый подобный случай в Казахстане. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области рассказали, что только за первые три месяца 2022 года по этой административной статье к ответственности привлекли почти 1,5 тысячи граждан.Читайте также:Задержан мужчина, организовавший петушиные бои — фотоВ Кашкадарье школьница умерла во время танца — видео

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казахстан, алабай, нападение