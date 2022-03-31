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Жительнице Казахстана ампутировали ногу после нападения алабая
Жительнице Казахстана ампутировали ногу после нападения алабая
В Акмолинской области алабай напал на 57-летнюю женщину.
2022-03-31T20:31+0500
2022-03-31T20:31+0500
2022-03-31T22:00+0500
происшествия
казахстан
алабай
нападение
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Жертва алабая из казахстанского города Атбасар стала инвалидом. Женщине пришлось ампутировать ногу. По словам дочери пострадавшей, полиция приняла меры только после огласки в социальных сетях. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Инцидент произошел 21 марта в 7 часов утра. По дороге на работу на сотрудницу районного Дома культуры Ботакоз Есеноманову неожиданно набросилась собака породы алабай, внезапно появившаяся на улице. Сначала животное впилось женщине в руку, а затем схватило ее за левую ногу.По заявлению дочери жертвы Умит Байжумуровой, хозяйка собаки отказалась вызывать скорую.Ботакоз удалось собраться с силами и связаться по телефону с родными. В Атбасарскую межрайонную больницу растерзанную женщину привезли супруг и брат. Там она провела в реанимации два дня, где ее прооперировали заведующие отделением хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти руку женщины, а вот ногу пришлось ампутировать.Хозяева алабая не пытались связаться с семьей пострадавшей, утверждает дочь жертвы. Полиция, по ее словам, предприняла первые действия только спустя 10 дней, 31 марта. До этого владельцам животного лишь выставили штраф в размере 30 тысяч тенге или 725 тысяч сумов.Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Хозяин алабая, 40-летний житель Атбсара, привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными".Это не первый подобный случай в Казахстане. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области рассказали, что только за первые три месяца 2022 года по этой административной статье к ответственности привлекли почти 1,5 тысячи граждан.Читайте также:Задержан мужчина, организовавший петушиные бои — фотоВ Кашкадарье школьница умерла во время танца — видео
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казахстан, алабай, нападение
Жительнице Казахстана ампутировали ногу после нападения алабая
20:31 31.03.2022 (обновлено: 22:00 31.03.2022)
В Акмолинской области алабай напал на 57-летнюю женщину.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Жертва алабая из казахстанского города Атбасар стала инвалидом. Женщине пришлось ампутировать ногу. По словам дочери пострадавшей, полиция приняла меры только после огласки в социальных сетях. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Инцидент произошел 21 марта в 7 часов утра. По дороге на работу на сотрудницу районного Дома культуры Ботакоз Есеноманову неожиданно набросилась собака породы алабай, внезапно появившаяся на улице. Сначала животное впилось женщине в руку, а затем схватило ее за левую ногу.
По заявлению дочери жертвы Умит Байжумуровой, хозяйка собаки отказалась вызывать скорую.
"Вскоре пришла хозяйка собаки. Забрала своего зверя и ушла. Мама кричала ей в спину, чтобы она вызвала скорую, но та только рукой махнула", — с негодованием говорит Умит.
Ботакоз удалось собраться с силами и связаться по телефону с родными. В Атбасарскую межрайонную больницу растерзанную женщину привезли супруг и брат. Там она провела в реанимации два дня, где ее прооперировали заведующие отделением хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти руку женщины, а вот ногу пришлось ампутировать.
"Была большая кровопотеря, открытый перелом предплечья левой руки. К счастью, смогли сохранить. Ногу алабай практически оторвал, вырвал кость вместе с мясом. Мы сформировали культю, нога подлежит протезированию", — рассказал по телефону заведующий отделением Виктор Казеев.
Хозяева алабая не пытались связаться с семьей пострадавшей, утверждает дочь жертвы. Полиция, по ее словам, предприняла первые действия только спустя 10 дней, 31 марта. До этого владельцам животного лишь выставили штраф в размере 30 тысяч тенге или 725 тысяч сумов.
Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Хозяин алабая, 40-летний житель Атбсара, привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными".
Это не первый подобный случай в Казахстане. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области рассказали, что только за первые три месяца 2022 года по этой административной статье к ответственности привлекли почти 1,5 тысячи граждан.