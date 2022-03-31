https://uz.sputniknews.ru/20220331/medvedev-perechislil-nailuchshie-varianty-dlya-evropy-ostatsya-bez-gaza-23676395.html
Медведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа
Медведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа
Медведев назвал "лучшие" способы для Европы остаться без газа, среди них отказ от оплаты рублями.
2022-03-31T14:03+0500
2022-03-31T14:03+0500
2022-03-31T14:03+0500
россия
дмитрий медведев
газ
европа
оплата
рубль
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Дмитрий Медведев рассказал, что "лучше" всего предпринять Европе, чтобы уже точно остаться без газа.Об этом зампред Совбеза России написал в своем Telegram-канале.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперацииРоссии по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии, Испании и Франции.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Во Франции таксисты устроили массовые протесты из-за роста цен на топливоМедведев объявил о наступлении эры региональных валют
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дмитрий медведев, газ, европа, оплата, рубль
Медведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа
Медведев назвал "лучшие" способы для Европы остаться без газа, среди них отказ от оплаты рублями.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Дмитрий Медведев рассказал, что "лучше" всего предпринять Европе, чтобы уже точно остаться без газа.
Об этом зампред Совбеза России написал
в своем Telegram-канале.
"Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток", заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!" — заявил Медведев.
Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
На фоне спецоперации
России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии, Испании и Франции.
В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.