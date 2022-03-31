https://uz.sputniknews.ru/20220331/medvedev-perechislil-nailuchshie-varianty-dlya-evropy-ostatsya-bez-gaza-23676395.html

Медведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа

Медведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа

Медведев назвал "лучшие" способы для Европы остаться без газа, среди них отказ от оплаты рублями.

2022-03-31T14:03+0500

2022-03-31T14:03+0500

2022-03-31T14:03+0500

россия

дмитрий медведев

газ

европа

оплата

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1f/23676483_0:140:2894:1768_1920x0_80_0_0_237c478b02bd32a629f260cad429ce4f.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Дмитрий Медведев рассказал, что "лучше" всего предпринять Европе, чтобы уже точно остаться без газа.Об этом зампред Совбеза России написал в своем Telegram-канале.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперацииРоссии по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии, Испании и Франции.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Во Франции таксисты устроили массовые протесты из-за роста цен на топливоМедведев объявил о наступлении эры региональных валют

россия

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий медведев, газ, европа, оплата, рубль