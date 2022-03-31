https://uz.sputniknews.ru/20220331/vo-frantsii-taksisty-ustroili-massovye-protesty-iz-za-rosta-tsen-na-toplivo-23675997.html

Во Франции таксисты устроили массовые протесты из-за роста цен на топливо

Во Франции таксисты устроили массовые протесты из-за роста цен на топливо

Таксисты протестовали у здания Министерства экономики и финансов в Париже. Подобные акции прошли в Нанте и Бордо.

2022-03-31T12:22+0500

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2022-03-31T12:24+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотни таксистов по всей Франции вышли на митинги из-за резкого роста цен на топливо. Об этом передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на агентство France-Presse.Акции организованы по призыву Национальной федерации такси и профсоюза "Объединенные арендаторы такси". Среди требований протестующих: возврат налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 10% до прежних 5%, плавающей ставки налога на внутреннее потребление энергии и помощь в переходе на электромобили.В стране наблюдается стремительный рост цен на топливо с начала года. На прошлой неделе цены достигли исторического максимума: дизельное топливо подорожало до 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — до 1,9670 евро, а Super SP95 — до 2,0042 евро.По данным министерства экологии Франции, только с середины марта цены на топливо выросли примерно на 14%.На фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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франция, протест, протесты, таксист, рост цен, топливо