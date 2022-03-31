СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу
© Sputnik / Алексей СухоруковМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
По данным СМИ экономисты РАН и ЦМАКП предложили сделать в России новую систему расчетов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Об этом заявила группа экономистов, передает РИА Новости.
С такой инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
"Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", — сообщается в статье.
По мнению авторов инициативы, в новой системе расчетов будут заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция. Благодаря новой платежной единице они освободятся от зависимости от других валют, которые могут применяться как геополитическое оружие.
Экономисты призвали привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Как заявляют авторы данной идеи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как сообщил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.
Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние Штаты ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в китайской валюте.
Читайте также: