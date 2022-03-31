https://uz.sputniknews.ru/20220331/smi-v-rossii-predlojili-sozdat-novuyu-platejnuyu-edinitsu-23675412.html

СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу

СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу

Экономисты РАН и ЦМАКП предложили сделать в России новую систему расчетов.

2022-03-31T13:21+0500

2022-03-31T13:21+0500

2022-03-31T13:21+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу. Об этом заявила группа экономистов, передает РИА Новости.С такой инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН."Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", — сообщается в статье.Экономисты призвали привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.Как заявляют авторы данной идеи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как сообщил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние Штаты ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в китайской валюте.Читайте также:Во Франции таксисты устроили массовые протесты из-за роста цен на топливоЗарегистрирована новая платежная система

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