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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220331/snejnyy-bars-popal-v-fotolovushku---video-23669258.html
Снежный барс попал в фотоловушку - видео
Снежный барс попал в фотоловушку - видео
Ночной хищник попал в объектив камеры в Гисарском заповеднике.
2022-03-31T07:00+0500
2022-03-31T07:00+0500
это интересно
гиссар
камера
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Редкий хищник - снежный барс - попал в объектив камеры в Гиссарском заповеднике.Видео краснокнижного зверя, заснятого фотоловушкой, опубликовала пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.Как сообщили в Госкомэкологии, видеокамеру, в объектив которой попал хищник, установил инспектор Жамшид Бердалиев.Эти представители семейства кошачьих, обитающие в заповеднике в Кашкадарьинской области, уже не в первый раз попадают в объектив видеокамеры. В феврале комитет публиковал еще одно видео хищника, а еще чуть ранее - игру сразу двух снежных барсов.
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гиссар, камера

Снежный барс попал в фотоловушку - видео

07:00 31.03.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк150-летний юбилей Московского зоопарка
150-летний юбилей Московского зоопарка - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ночной хищник попал в объектив камеры в Гисарском заповеднике.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Редкий хищник - снежный барс - попал в объектив камеры в Гиссарском заповеднике.
Видео краснокнижного зверя, заснятого фотоловушкой, опубликовала пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.
Как сообщили в Госкомэкологии, видеокамеру, в объектив которой попал хищник, установил инспектор Жамшид Бердалиев.
Эти представители семейства кошачьих, обитающие в заповеднике в Кашкадарьинской области, уже не в первый раз попадают в объектив видеокамеры. В феврале комитет публиковал еще одно видео хищника, а еще чуть ранее - игру сразу двух снежных барсов.
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