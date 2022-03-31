https://uz.sputniknews.ru/20220331/snejnyy-bars-popal-v-fotolovushku---video-23669258.html

Снежный барс попал в фотоловушку - видео

Снежный барс попал в фотоловушку - видео

Ночной хищник попал в объектив камеры в Гисарском заповеднике.

2022-03-31T07:00+0500

2022-03-31T07:00+0500

2022-03-31T07:00+0500

это интересно

гиссар

камера

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Редкий хищник - снежный барс - попал в объектив камеры в Гиссарском заповеднике.Видео краснокнижного зверя, заснятого фотоловушкой, опубликовала пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.Как сообщили в Госкомэкологии, видеокамеру, в объектив которой попал хищник, установил инспектор Жамшид Бердалиев.Эти представители семейства кошачьих, обитающие в заповеднике в Кашкадарьинской области, уже не в первый раз попадают в объектив видеокамеры. В феврале комитет публиковал еще одно видео хищника, а еще чуть ранее - игру сразу двух снежных барсов.

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гиссар, камера