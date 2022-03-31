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Турецкое население считает США и НАТО ответственными за ситуацию на Украине
Турецкое население считает США и НАТО ответственными за ситуацию на Украине
Ведущая исследовательская компания Турции Metropoll Research провела опрос с целью узнать мнение населения об украинском конфликте.
2022-03-31T15:40+0500
2022-03-31T15:40+0500
в мире
турция
сша
нато
украина
конфликт
опрос
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Озер Сенкар, основатель и владелец турецкой службы стратегических и социологических исследований Metropoll Research, 30 марта поделился результатами недавно проведенного опроса населения. Исследование носит название: "Кого вы считаете ответственным за вторжение на Украину?", сообщает Sputnik Турция.Согласно результатам опроса, 48% населения Турции возлагают ответственность за текущую ситуацию на Украине на Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО). Доля населения, считающего виновницей конфликта украинскую сторону, составляет 7,5%.Помимо этого, Metropoll Research организовала межпартийные опросы на данную тему. Среди опрошенных респондентов от Партии справедливости и развития, основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 48,8% возлагают ответственность за происходящее на Украине на США и НАТО.В Партии национального действия (MHP) 68,2% считают США и НАТО виновными в украинском конфликте. В Хорошей партии (İyi Parti) этот показатель составляет – 67%, а в Республиканской народной партии (СНP) - 48,2%.Ранее стало известно, что американская сторона предложила Турции направить системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. В официальном порядке никакого конкретного или формального запроса сделано не было.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью каналу A haber заявил, что в стране не собираются отправлять на Украину своих военных.Также министр сообщил, что Турция ожидает президента России Владимира Путина на заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в ближайшее время.Читайте также:
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турция, сша, нато, украина, конфликт, опрос

Турецкое население считает США и НАТО ответственными за ситуацию на Украине

15:40 31.03.2022
© AFP 2022 / PETRAS MALUKASThe US and The NATO flag flie in front of two US Air Force F-22 Raptor fighter aircrafts at the Air Base of the Lithuanian Armed Forces in Љiauliai, Lithuania, on April 27, 2016
The US and The NATO flag flie in front of two US Air Force F-22 Raptor fighter aircrafts at the Air Base of the Lithuanian Armed Forces in Љiauliai, Lithuania, on April 27, 2016 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / PETRAS MALUKAS
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Ведущая исследовательская компания Турции Metropoll Research провела опрос с целью узнать мнение населения об украинском конфликте.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Озер Сенкар, основатель и владелец турецкой службы стратегических и социологических исследований Metropoll Research, 30 марта поделился результатами недавно проведенного опроса населения. Исследование носит название: "Кого вы считаете ответственным за вторжение на Украину?", сообщает Sputnik Турция.
Согласно результатам опроса, 48% населения Турции возлагают ответственность за текущую ситуацию на Украине на Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО). Доля населения, считающего виновницей конфликта украинскую сторону, составляет 7,5%.
Помимо этого, Metropoll Research организовала межпартийные опросы на данную тему. Среди опрошенных респондентов от Партии справедливости и развития, основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 48,8% возлагают ответственность за происходящее на Украине на США и НАТО.
В Партии национального действия (MHP) 68,2% считают США и НАТО виновными в украинском конфликте. В Хорошей партии (İyi Parti) этот показатель составляет – 67%, а в Республиканской народной партии (СНP) - 48,2%.
Ранее стало известно, что американская сторона предложила Турции направить системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. В официальном порядке никакого конкретного или формального запроса сделано не было.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью каналу A haber заявил, что в стране не собираются отправлять на Украину своих военных.
Также министр сообщил, что Турция ожидает президента России Владимира Путина на заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в ближайшее время.
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