https://uz.sputniknews.ru/20220331/turetskoe-naselenie-schitaet-ssha-i-nato-otvetstvennymi-za-situatsiyu-na-ukraine-23680408.html

Турецкое население считает США и НАТО ответственными за ситуацию на Украине

Турецкое население считает США и НАТО ответственными за ситуацию на Украине

Ведущая исследовательская компания Турции Metropoll Research провела опрос с целью узнать мнение населения об украинском конфликте.

2022-03-31T15:40+0500

2022-03-31T15:40+0500

2022-03-31T15:40+0500

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опрос

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Озер Сенкар, основатель и владелец турецкой службы стратегических и социологических исследований Metropoll Research, 30 марта поделился результатами недавно проведенного опроса населения. Исследование носит название: "Кого вы считаете ответственным за вторжение на Украину?", сообщает Sputnik Турция.Согласно результатам опроса, 48% населения Турции возлагают ответственность за текущую ситуацию на Украине на Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО). Доля населения, считающего виновницей конфликта украинскую сторону, составляет 7,5%.Помимо этого, Metropoll Research организовала межпартийные опросы на данную тему. Среди опрошенных респондентов от Партии справедливости и развития, основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 48,8% возлагают ответственность за происходящее на Украине на США и НАТО.В Партии национального действия (MHP) 68,2% считают США и НАТО виновными в украинском конфликте. В Хорошей партии (İyi Parti) этот показатель составляет – 67%, а в Республиканской народной партии (СНP) - 48,2%.Ранее стало известно, что американская сторона предложила Турции направить системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. В официальном порядке никакого конкретного или формального запроса сделано не было.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью каналу A haber заявил, что в стране не собираются отправлять на Украину своих военных.Также министр сообщил, что Турция ожидает президента России Владимира Путина на заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в ближайшее время.Читайте также:

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