https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-armenii-zaderjali-glavu-mchs-23673831.html

В Армении задержали главу МЧС

В Армении задержали главу МЧС

Андраника Пилояна вызывали на допрос. Главное по теме читайте в материале.

2022-03-31T12:40+0500

2022-03-31T12:40+0500

2022-03-31T12:40+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Армении задержали министра по чрезвычайным ситуациям Андраника Пилояна. Об этом передает Sputnik Армения со ссылкой на сообщение Антикоррупционного комитета страны.До этого в пресс-службе МЧС Sputnik Армения заявили, что не владеют подобными сведениями.Андраника Пилояна во вторник вызывали на допрос в Антикоррупционный комитет. Статус Пилояна не указывается, однако в рамках расследования уголовного дела уже есть задержанные. По сообщению СМИ, речь идет о коррупционных сделках при приеме на работу в МЧС.В понедельник, 28 марта, агентству Sputnik Армения удалось выяснить, что сотрудники СНБ провели обыски в МЧС. По данным газеты "Грапарак", сотрудники спецслужбы обыскали, в частности, кабинет советника министра Ашота Акопяна.Позже стало известно, что глава МЧС Армении Андраник Пилоян отправился в отпуск с 28 марта по 14 апреля включительно. Пилояна заменяет его первый заместитель Армен Памбухчян.Андраник Пилоян 22 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил звание национального героя Армении.Читайте также:В Армении прошел митинг в поддержку России — видеоНовый президент Армении вступил в должность — видео

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