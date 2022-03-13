https://uz.sputniknews.ru/20220313/novyy-prezident-armenii-vstupil-v-doljnost--video-23291058.html

Новый президент Армении вступил в должность — видео

Новый президент Армении вступил в должность — видео

Пятый президент Армении Хачатрян принес присягу и вступил в должность.

2022-03-13T15:03+0500

2022-03-13T15:03+0500

2022-03-13T15:45+0500

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присяга

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Армении сегодня, 13 марта, состоялась инаугурация президента. Присягу принес пятый президент республики, 63-летний Ваагн Хачатрян. Об этом сообщает Sputnik Армения.Внеочередные выборы президента Армении прошли 3 марта. Парламент Армении избрал нового президента. Им стал министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян.Бывший президент Армении Армен Саркисян заявил о сложении президентских полномочий 23 января. Свою отставку он объяснил тем, что в настоящее время в стране у президента отсутствуют полномочия, из-за которых глава государства не в состоянии оказывать влияние на коренные процессы внешней и внутренней политики.В 2015 году после конституционных реформ, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, главу государства избирают не в ходе общенародного голосования, а депутаты парламента.В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента.Трое из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) – избирались на этот пост дважды общенародным голосованием.Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян — занял пост в апреле 2018 года.Читайте также:Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видеоВ Туркменистане на президентских выборах нарушений не было — СНГ

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армения, президент, присяга