https://uz.sputniknews.ru/20220331/vozobnovlenie-jd-soobscheniya-mejdu-uzbekistanom-i-kazaxstanom-otlojeno-23670258.html

Возобновление ж/д сообщения между Узбекистаном и Казахстаном отложено

Возобновление ж/д сообщения между Узбекистаном и Казахстаном отложено

Возобновление движения пассажирских поездов между городами Узбекистана и Казахстана отложили на неопределенный срок.

2022-03-31T08:31+0500

2022-03-31T08:31+0500

2022-03-31T08:31+0500

общество

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Возобновление движения пассажирских поездов между городами Узбекистана и Казахстана отложили на неопределенный срок.Это связано с карантинными ограничениями, которые ввела казахстанская сторона. Первый поезд должен был отправиться уже 1 апреля. Пассажиры могут переоформить билеты на более поздний срок, либо потребовать возврат денег "до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пересечении государственной границы с Казахстаном".Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик.Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявил, что в ведомстве также рассчитывают на возобновление в апреле регулярного пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.Читайте также:

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