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Возобновление ж/д сообщения между Узбекистаном и Казахстаном отложено
Возобновление ж/д сообщения между Узбекистаном и Казахстаном отложено
Возобновление движения пассажирских поездов между городами Узбекистана и Казахстана отложили на неопределенный срок.
2022-03-31T08:31+0500
2022-03-31T08:31+0500
2022-03-31T08:31+0500
общество
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Возобновление движения пассажирских поездов между городами Узбекистана и Казахстана отложили на неопределенный срок.Это связано с карантинными ограничениями, которые ввела казахстанская сторона. Первый поезд должен был отправиться уже 1 апреля. Пассажиры могут переоформить билеты на более поздний срок, либо потребовать возврат денег "до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пересечении государственной границы с Казахстаном".Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик.Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявил, что в ведомстве также рассчитывают на возобновление в апреле регулярного пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.Читайте также:
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казахстан, узбекистан
Возобновление ж/д сообщения между Узбекистаном и Казахстаном отложено
Ранее сообщалось, что поезда между Узбекистаном и Казахстаном начнут ходить с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Возобновление движения пассажирских поездов между городами Узбекистана и Казахстана отложили на неопределенный срок.
Это связано с карантинными ограничениями, которые ввела казахстанская сторона.
Первый поезд должен был отправиться уже 1 апреля.
"Доводим до вашего сведения, что соседний Казахстан переносит срок начала курсирования международных пассажирских поездов №647/648 Нукус – Бейнеу и №1/2 Ташкент – Алматы на более поздний срок, на период карантинных ограничений", — сообщили в АО "Узбекские железные дороги".
Пассажиры могут переоформить билеты на более поздний срок, либо потребовать возврат денег "до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пересечении государственной границы с Казахстаном".
Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.
Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.
В среду также возобновилось регулярное автобусное сообщение между городами соседних республик.
Кроме того, власти Узбекистана сняли ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Таджикистаном, введенные в январе из-за распространения штамма "омикрон".
Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявил, что в ведомстве также рассчитывают на возобновление в апреле регулярного пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.