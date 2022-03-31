https://uz.sputniknews.ru/20220331/zapad-v-yarosti-rossiya-ispolzuet-tuman-voyny-23676580.html

Запад в ярости: Россия использует "туман войны"

Запад в ярости: Россия использует "туман войны"

Армия России кардинально снизит активность на киевском и черниговском направлениях. Это заявление не слишком удачно наложилось на выступление помощника президента Владимира Мединского, озвучившего пожелания киевского режима.

2022-03-31T17:37+0500

2022-03-31T17:37+0500

2022-03-31T20:10+0500

колумнисты

запад

война

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Эффект известен. Соцсети разразились проклятиями. Самым мягким стал вопрос: "Что все это было?!"После вчерашних разъяснений на него можно ответить с уверенностью. Ничего особенного не было. Шел дипломатический процесс. Министерство обороны, подключившись к нему, позиционировало перегруппировку наших войск как снижение активности.Представители Киева тем временем озвучивали свои желания. Переговорщик Мединский донес до общественности некоторые из них. Украина, например, больше не хочет в НАТО, зато стремится в ЕС. Ну-ну. Это далеко не самая эксцентричная ее цель. Они там, например, совсем недавно хотели границы в рамках 1991 года. Контрибуций и репараций от России. Много чего странного. Чем успешнее действуют военные РФ и ополченцы Донбасса, тем дальше отрываются все эти хотелки от действительности.Что же происходит на Украине в самом деле? Об этом с печалью поведала журналистам Кейт Бедингфилд, директор по коммуникациям Белого дома. Нет, по ее данным, военная активность Москвы не сокращалась, скорее наоборот. "Любое перемещение сил вокруг Киева — это всего лишь передислокация, а не отвод". Вашингтон полагает, будто целью всех этих маневров является масштабное наступление "на другие районы Украины"."Ничего вообще не изменилось, — жалуется в интервью Fox News киевский волонтер Марк Савчук. — У них просто смена приоритетов, они перебрасывают силы на юг. Бои вокруг Киева будут идти как прежде. Ничего не изменится. Все, что произошло, <…> у них сменились приоритеты: вместо Киева это будут Донецк и Луганск".Корреспонденты английской газеты The Guardian сообщают, что никакого масштабного отступления от Киева и Чернигова так и не произошло, российские части маневрируют, города остаются блокированными, обстрелы продолжаются. Только за последние сутки ВКС России поразили 69 украинских военных объектов. Агентство Reuters полностью подтверждает эти данные.Некоторые американские военные аналитики полагают, что весь замысел российского Генштаба был именно таков: атаковать Украину сразу с нескольких направлений, отвлечь высадкой десанта силы, сконцентрированные в Киеве и Одессе, а основной удар направить на освобождение ДНР и ЛНР. В этом, по их мнению, и заключался первый этап спецоперации.Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ >>Сегодня ограниченный контингент российских войск продолжит сдерживать украинских военных на юге и в Киеве, однако очагами активности станут территории ДНР и ЛНР. После их полного освобождения возможно дальнейшее продвижение на юг, к морю. Американские хозяева киевского режима очень опасаются, что следующей целью российских войск станет Одесса.Все это не выглядит как "кардинальное снижение активности", не правда ли? Это скорее тот "туман войны", о котором еще двести лет назад писал Клаузевиц. Под его покровом успешно и незаметно проходят всякие важные мероприятия типа передислоцирования войск и незаметного наращивания группировок. Без него войну не выиграть.Но "туман войны" создается и с помощью дипломатических мероприятий. Совершенно напрасно наша патриотическая общественность так возмутилась самим фактом переговоров с киевским режимом. Любые переговоры — прекрасная возможность надавить на противника невоенными средствами. Вспомним, как все начиналось. Киевская сторона долгое время не осознавала всей серьезности своего положения. Они все на что-то надеялись: НАТО за них вступится, Байден прилетит в голубом вертолете. Поэтому саму процедуру переговоров они превращали в кровавый фарс, ну как это и заведено на современной Украине. То все обсуждали бейсболку одного из их переговорщиков. То вдруг средь бела дня эсбэушники убили другого парламентера. Словом, творилось черт знает что.Тем временем Байден все не спешил на помощь. Руководство НАТО вновь и вновь повторяло Киеву, что спасать их не собирается. А российская армия шла вперед. Был взят Херсон, пал Мариуполь. Президент Украины переходил на все более тяжелые вещества. "У меня планы такие: наколбасить бабок и туда (в смысле за границу)", — отлил он недавно в интервью.На этом фоне что-то стало доходить даже до киевских переговорщиков. Похоже, они испугались. Владимир Мединский добился того, что впервые за много лет эти господа всерьез начали переговариваться, то есть зафиксировали свою начальную позицию. Ведь до этого они просто хихикали и бредили: заграница нам поможет, верните Крым — и прочая ерунда.Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции >>Спецоперация изрядно их отрезвила. Владимир Мединский рассказал, что украинские парламентеры наконец-то отразили свои пожелания на бумаге. По его словам, принципы возможного будущего соглашения "предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия."Понятно, что это даже не черновик соглашения, а просто позиция другой стороны. Ну хоть что-то. Ведь раньше не было и этого. Россия четко озвучила свои требования еще в декабре, а в ответ раздавались хихиканье и выстрелы. Что ж, постепенно до них дошло: все плохо и будет только хуже.Все эти принципы будут еще многократно пересматриваться, согласовываться, приводиться в соответствие с российской позицией. Это тоже очень длительный процесс, который будет идти параллельно нашей спецоперации на Украине. И тоже изрядно помотает нервы тамошнему режиму.Никакие сравнения сегодняшней ситуации с Хасавюртовскими соглашениями не уместны. Тогда российская армия точечно действовала внутри одного из своих регионов. Это была наша внутренняя проблема. Сегодня спецоперация лишь незначительный эпизод глобального, экзистенциального противостояния России и Запада. Подобные катаклизмы не разрешаются с помощью заявлений. Украинская сторона может заявлять все, что ей заблагорассудится, но наши войска будут идти вперед, а наше правительство будет принуждать к миру коллективный Запад на своих условиях.Война — это прежде всего тяжелый труд. Российские солдаты, ополченцы Донбасса сегодня не жалеют себя. Но и мирному населению — пехотинцам информационной войны — тоже надо потерпеть. Проявлять сдержанность, мудрость, расчетливость.Пока мы справлялись отлично. Невзирая ни на какие "адские санкции", общественная поддержка спецоперации в России только растет. Ведь люди прекрасно понимают, что поставлено на карту. Только так — терпением и мудростью — мы добьемся победы.Источник: РИА Новости

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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запад, война