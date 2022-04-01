https://uz.sputniknews.ru/20220401/shavkat-mirziyoev-snijenie-tsen-v-mesyats-ramazan--bolshoe-blago-23704356.html

Шавкат Мирзиёев: "снижение цен в месяц Рамазан — большое благо"

Шавкат Мирзиёев: "снижение цен в месяц Рамазан — большое благо"

Президент: предпринимателям надо объяснить, что снижение цен будет добрым делом в эти дни.

2022-04-01T14:01+0500

2022-04-01T14:01+0500

2022-04-01T14:01+0500

культура

рамазан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В четверг, 31 марта, президент Узбекистана провел совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности, развития регионов и отраслей, повышения благосостояния населения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.По данным информационной службы, из-за непростой ситуации в мировой экономике Шавкат Мирзиёев затронул на совещании тему ажиотажного спроса на сахар."В некоторых регионах цены на сахар выросли неоправданно. Особенно резко выросли цены на сахар из-за несвоевременного распределения имеющихся запасов в Джизакской и Самаркандской областях, а также в Ташкенте. Возникает вопрос: куда смотрели хокимы и прокуроры этих регионов?", — задался вопросом президент Узбекистана.Он подчеркнул, что хокимы областей, городов и районов должны ежедневно изучать цены на продукты питания, особенно на муку, сахар и масло, принимая меры на местах для стабилизации ситуации.Глава государства также отметил, что для устойчивости цен в наступающем месяце Рамазан предпринимателям надо оказать помощь и объяснить, что снижение цен — это "большое благо в эти праздники".Мусульмане всего мира готовятся к началу священного для всех верующих месяца Рамадан. Начнется он 2 апреля.Уже с 1 апреля в мечетях Ташкента начнут читать специальную молитву – "таравих намаз".В месяц Рамадан, когда был ниспослан Коран, является одним из обязательных условий для истинного мусульманина. В это время верующие в течение светового дня отказываются от пищи, воды, курения.Духовное очищение подразумевает также отказ от сквернословия, сплетен, стремление к добродетели. Это время помощи ближнему. Как отмечают в УМУ, Рамадан дан верующему, чтобы вспомнить о тех, кто голоден, несчастен, лишен самого необходимого. В этот период мусульмане делают добровольные и обязательные пожертвования в пользу бедных.Начало месяца Рамазан определяется согласно лунному календарю, и в текущем году приходится на 2 апреля. С луной и солнцем связано время приема пищи до и разговение после ежедневного поста.Месяц Шавваль, который начнется в начале мая, ознаменует конец поста. Именно поэтому первое число месяца Шавваль - 2 мая будет праздником разговения, Ураза хайит (Ид аль-Фитр). Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Читайте также:Духовное управление мусульман объявило дату начала РамаданаВ Хабаровске узбекистанца приговорили к 17 годам колонии за "медиа-джихад"

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рамазан, шавкат мирзиёев, цены, предприниматели