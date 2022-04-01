https://uz.sputniknews.ru/20220401/predstaviteli-turetskix-smi-vystupili-protiv-antirossiyskix-sanktsiy-23715119.html

Представители турецких СМИ выступили против антироссийских санкций

Представители турецких СМИ выступили против антироссийских санкций

В Турции при поддержке Международной ассоциации СМИ и Высшего совета радио- и телевещания состоялся круглый стол по борьбе с дезинформацией.

2022-04-01T18:35+0500

2022-04-01T18:35+0500

2022-04-01T18:35+0500

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сми

турция

санкции

круглый стол

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В рамках проведенного мероприятия были затронуты такие темы, как этические принципы и доверие к СМИ, борьба с фейками и цензурой. Об этом сообщает Sputnik Турция.Председатель Верховного совета радио- и телевещания Турции Абубекир Шахин во время своей вступительной речи подчеркнул значение борьбы с дезинформацией, которая стала проблемой не только национальной безопасности отдельных стран, но и угрозой для глобальной безопасности.Другой представитель крупного телеканала 24 TV в Анкаре Мелик Йигитель в качестве примера распространения дезинформации привел данные западных СМИ о численности погибших на Украине российских военных.Также он отметил, что утверждения западных СМИ о количестве военных и потерях российской армии выглядят совершенно неправдоподобно – цифры кардинально разнятся и не сходятся.Йигитель также подверг резкой критике санкции и ограничения, введенные на Западе против русской культуры, языка и литературы. По мнению журналиста, ситуация приняла неадекватный характер в связи с запретом русских писателей, музыкантов и режиссеров с мировым именем.Читайте также:

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сми, турция, санкции, круглый стол