Представители турецких СМИ выступили против антироссийских санкций
© Sputnik / Osman Nuri CeritКруглый стол по борьбе с дезинформацией при поддержке Международной ассоциации СМИ и Высшего совета радио- и телевещания в Турции.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
В Турции при поддержке Международной ассоциации СМИ и Высшего совета радио- и телевещания состоялся круглый стол по борьбе с дезинформацией.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В рамках проведенного мероприятия были затронуты такие темы, как этические принципы и доверие к СМИ, борьба с фейками и цензурой. Об этом сообщает Sputnik Турция.
Председатель Верховного совета радио- и телевещания Турции Абубекир Шахин во время своей вступительной речи подчеркнул значение борьбы с дезинформацией, которая стала проблемой не только национальной безопасности отдельных стран, но и угрозой для глобальной безопасности.
"Сегодня распространение фейков негативно влияет на демократические, общественные институты и всё человечество в целом. Деятельность СМИ должна основываться на принципах достоверности и точности", - заявил он.
Другой представитель крупного телеканала 24 TV в Анкаре Мелик Йигитель в качестве примера распространения дезинформации привел данные западных СМИ о численности погибших на Украине российских военных.
"На Западе в одностороннем порядке применяются санкции в отношении российских СМИ. Это ситуация полностью противоречит всем принципам демократического общества. Это просто позор", - утверждает Йигитель.
Также он отметил, что утверждения западных СМИ о количестве военных и потерях российской армии выглядят совершенно неправдоподобно – цифры кардинально разнятся и не сходятся.
Йигитель также подверг резкой критике санкции и ограничения, введенные на Западе против русской культуры, языка и литературы. По мнению журналиста, ситуация приняла неадекватный характер в связи с запретом русских писателей, музыкантов и режиссеров с мировым именем.
"Они даже русских кошек запретили. Я сначала не поверил, но потом прочитал, что соответствующее решение приняла Всемирная федерация кошек. Это просто безумие, вводить санкции против писателей, музыкантов, кошек. Это звучит дико и совершенно неприемлемо", - заключил он.
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