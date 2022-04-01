https://uz.sputniknews.ru/20220401/vo-frantsii-arestovali-vertolety-alishera-usmanova-23705746.html

Во Франции арестовали вертолеты Алишера Усманова

Во Франции арестовали вертолеты Алишера Усманова

Французские власти задержали два вертолета, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

2022-04-01T13:46+0500

2022-04-01T13:46+0500

2022-04-01T13:54+0500

в мире

франция

арест

алишер усманов

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миллиардер

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На прошлой неделе два вертолета на Лазурном берегу, принадлежавшие российскому бизнесмену Алишеру Усманову, были арестованы французскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.Европейский Союз внес Усманова в санкционные списки 28 февраля. Монако также ввело экономические санкции против России и запустило процедуру заморозки активов. Эти действия идентичны тем, которые уже предприняло большинство стран Евросоюза.По оценкам Forbes, стоимость двух вертолетов, принадлежащих Усманову, составляет $26 млн. Оба вертолета до недавнего времени были зарегистрированы на острове Мэн, который находится во владении Великобритании. Затем их сняли с регистрации 3 марта.По заявлению представителя Усманова, российский бизнесмен более не владеет данными вертолетами, так как они переданы в безотзывные трасты. Вертолет марки Airbus принадлежит компании Crystal Sky Limited, а Eurocopter принадлежит компании Margaux Aviation Limited. Обе эти трастовые компании базируются на Каймановых островах.Самолет Усманова Airbus A340 также принадлежал Margaux Aviation Limited. Министерство финансов США наложило арест на самолет Усманова, как и на яхту "Дилбар" 3 марта. В тот же день американская сторона внесла российского предпринимателя в свои санкционные списки.Ранее власти Италии заморозили шесть компаний бизнесмена общей стоимостью 66 млн евро. Ранее под арест также попала недвижимость Усманова на 17 млн евро.Алишеру Усманову 69 лет, и он один из самых богатых людей России. Его крупнейший холдинг - доля в металлургическом гиганте "Металлоинвест". Помимо этого, бизнесмен владеет акциями китайской компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также более мелкими холдингами в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.Читайте также:

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франция, арест, алишер усманов, вертолеты, миллиардер