https://uz.sputniknews.ru/20220304/xolding-alishera-usmanova-prodal-kapitalbank-23142015.html

Холдинг Алишера Усманова продал "Капиталбанк"

Холдинг Алишера Усманова продал "Капиталбанк"

Инициировала сделку группа частных инвесторов, желающих развивать узбекистанский банк.

2022-03-04T16:45+0500

2022-03-04T16:45+0500

2022-03-04T16:45+0500

общество

алишер усманов

капиталбанк

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Холдинг USM, принадлежащий российским бизнесменам Алишеру Усманову и Владимиру Скочу, продал компании, владеющие контрольным пакетом акций "Капиталбанка", сообщает пресс-служба банка.Холдинг продал 100% уставного капитала ООО "Телекоминвест" (Россия) и ООО "FinanceTCI" (Узбекистан). Эти две компании совместно владеют 61,54% акций узбекистанского АКБ "Капиталбанк".Подробности сделки не сообщаются.Напомним, "Телекоминвест" увеличил свою долю в "Капиталбанке" до 25%. В начале февраля совместная доля акций двух компаний составила 61,5%.Холдинг также объявил о приобретении 98,6% акций цементного завода "Ахангаранцемент" в Узбекистане, а также об увеличении своей доли в узбекском "Капиталбанке".Алишер Усманов является основным акционером USM. Холдинг контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", компанию "Удоканская медь", владеющую крупнейшим медным месторождением в России и одним из крупнейших в мире, а также ряд других активов.Читайте также: В Гамбурге заявили, что не конфисковывали яхту Усманова

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алишер усманов, капиталбанк