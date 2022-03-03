https://uz.sputniknews.ru/20220303/smi-vlasti-germanii-konfiskovali-156-metrovuyu-yaxtu-alishera-usmanova--foto-23105320.html

СМИ: власти Германии конфисковали 156-метровую яхту Алишера Усманова — фото

СМИ: власти Германии конфисковали 156-метровую яхту Алишера Усманова — фото

По сообщению СМИ власти ФРГ конфисковали яхту бизнесмена Алишера Усманова. Подробности читайте в материале.

2022-03-03T11:43+0500

2022-03-03T11:43+0500

2022-03-03T11:56+0500

в мире

германия

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Власти Германии в Гамбурге конфисковали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова "Дилбар" – стоимостью около 600 миллионов долларов.Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на три источника в яхтенной индустрии.В сообщении говорится, что яхта находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы с октября 2020 года для переоборудования.В понедельник российский бизнесмен Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза.Во вторник Усманов прокомментировал введенные против него санкции ЕС в заявлении Международной федерации фехтования, где он также объявил, что уходит с поста президента организации. "Считаю такое решение несправедливым, а причины, которыми оправдываются санкции, представляют собой набор ложных и клеветнических обвинений, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутация",— написал он.Ранее ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов.При водоизмещении 15 917 тонн — это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости, и обычно ее экипаж состоит из 96 человек. Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом. В его шикарном интерьере более 1000 диванных подушек, и он может вместить до 24 человек в 12 люксах.Яхта является частью многомиллиардного состояния Усманова, которое включает в себя доли в металлургическом гиганте "Металлоинвест" и компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также небольшие доли в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ. Усманов — один из первых инвесторов Facebook вместе с коллегой-миллиардером Юрием Мильнером. Он также владеет обширными активами в сфере недвижимости на Западе, начиная от двух поместий в Великобритании — Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее, общей стоимостью 280 миллионов долларов и заканчивая роскошными домами в Мюнхене, Германии, Лозанне, Швейцарии, Монако и Сардинии.Усманов продал свою 30-процентную долю в английской футбольной команде "Арсенал" в 2018 году почти за 700 миллионов долларов наличными, но до текущей недели имел связи с футболом через USM Holdings и спонсорскую поддержку "МегаФона" ФК "Эвертон".Команда Премьер-лиги заявила в среду, что приостанавливает договоренности на фоне обострения ситуации на Донбассе. Читайте также:В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровствомКак санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья

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германия, алишер усманов