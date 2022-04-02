https://uz.sputniknews.ru/20220402/mid-raskryl-sudbu-uzbekskix-dalnoboyschikov-uderjivaemyx-na-ukraine-23733296.html

МИД раскрыл судьбу узбекских дальнобойщиков, удерживаемых на Украине

МИД раскрыл судьбу узбекских дальнобойщиков, удерживаемых на Украине

В Мариуполе националисты из батальона "Азов"* 23 дня держали в плену граждан Узбекистана.

2022-04-02T18:41+0500

2022-04-02T18:41+0500

2022-04-02T18:58+0500

мид узбекистана

украина

общество

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Дальнобойщики из Узбекистана, которых украинская сторона насильно удерживали в Мариуполе, направляются домой.Им оказана всесторонняя правовая помощь, заявил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.Накануне стало известно о группе дальнобойщиков из Узбекистана, которых насильно удерживали в Мариуполе украинские националисты.У соотечественников отобрали фуры.Как рассказали сами водители в интервью журналисту Андрею Руденко, 24 февраля они должны были растаможить содержимое машин и разгрузить цинк, который перевозили, в Мариуполе на территории металлургического комбината имени Ильича. Однако узбекистанцам пришлось задержаться из-за заминки с разгрузкой.Затем на территорию завода пришли боевики "Азова"*, которые отобрали две из четырех узбекистанских фур. Кадыров разъяснил тактику украинских националистов в Мариуполе >>С остальных двух машин украинские националисты сняли аккумуляторы, запчасти и слили топливо.Боевики держали в плену водителей 23 дня. Помимо узбекистанцев, на территории завода несколько дней находились также порядка 50 мирных граждан, их также удерживали силой, рассказали пострадавшие.Узбекистанцам удалось сбежать. Местные жители помогли им добраться до территории ДНР. Там их встретили военные республики и проводили в безопасное место.* Неонацистская организация, против которой в России возбуждено уголовное дело

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мид узбекистана, украина