https://uz.sputniknews.ru/20220402/oksana-chusovitina-vzyala-zoloto-na-kubke-mira-v-baku--foto-23733625.html
Оксана Чусовитина взяла "золото" на Кубке мира в Баку — фото
Оксана Чусовитина взяла "золото" на Кубке мира в Баку — фото
Спортсменка стала обладательницей Кубка FIG. Все подробности — в материале.
2022-04-02T18:59+0500
2022-04-02T18:59+0500
2022-04-02T18:59+0500
спорт
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на Кубке мире по спортивной гимнастике. Спортивное состязание прошло в Баку.Гимнастка одержала победу в опорном прыжке с результатом в 13,266 балла и стала обладательницей Кубка FIG.Соперницами Чусовитиной были венгерка Мария Ченге Бачкай (взяла "серебро") и словенка Тея Белак (бронзовая медаль). Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля.В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.Ранее Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире. Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
оксана чусовитина
Оксана Чусовитина взяла "золото" на Кубке мира в Баку — фото
Спортсменка стала обладательницей Кубка FIG. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на Кубке мире по спортивной гимнастике.
Спортивное состязание прошло в Баку.
Гимнастка одержала победу в опорном прыжке с результатом в 13,266 балла и стала обладательницей Кубка FIG.
Соперницами Чусовитиной были венгерка Мария Ченге Бачкай (взяла "серебро") и словенка Тея Белак (бронзовая медаль).
"Я от всей души поздравляю вас всех с нашей общей победой. Спасибо вам всем огромное", — написала Чусовитина в своих соцсетях.
Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля.
В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.
Ранее Чусовитина завоевала
серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.
Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.