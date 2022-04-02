https://uz.sputniknews.ru/20220402/oksana-chusovitina-vzyala-zoloto-na-kubke-mira-v-baku--foto-23733625.html

Оксана Чусовитина взяла "золото" на Кубке мира в Баку — фото

Оксана Чусовитина взяла "золото" на Кубке мира в Баку — фото

Спортсменка стала обладательницей Кубка FIG. Все подробности — в материале.

2022-04-02T18:59+0500

2022-04-02T18:59+0500

2022-04-02T18:59+0500

спорт

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на Кубке мире по спортивной гимнастике. Спортивное состязание прошло в Баку.Гимнастка одержала победу в опорном прыжке с результатом в 13,266 балла и стала обладательницей Кубка FIG.Соперницами Чусовитиной были венгерка Мария Ченге Бачкай (взяла "серебро") и словенка Тея Белак (бронзовая медаль). Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля.В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.Ранее Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире. Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.Читайте также:

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оксана чусовитина