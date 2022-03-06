https://uz.sputniknews.ru/20220306/saida-mirziyoeva-teplo-vyskazalas-o-blestyaschey-pobede-chusovitinoy-23171355.html

Саида Мирзиёева тепло высказалась о блестящей победе Чусовитиной

Саида Мирзиёева тепло высказалась о блестящей победе Чусовитиной

Несколько дней назад на соревнованиях за Кубок мира в столице Катара 47-летняя гимнастка исполнила свою коронную программу — опорные прыжки.

2022-03-06T10:36+0500

2022-03-06T10:36+0500

2022-03-06T10:41+0500

спорт

саида мирзиёева

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Саида Мирзиёева поздравила Оксану Чусовитину с очередным "золотом" на международном турнире.В своем Telegram-канале заместитель председателя Фонда массмедиа вспомнила об обещании, которое дала прославленная гимнастка несколько месяцев назад. Тогда Чусовитина заявила, что не сможет закончить спортивную карьеру без медали в пользу сборной Узбекистана.Мирзиёева поблагодарила спортсменку за высшую награду второго этапа Кубка мира, который завершился в Дохе.Напомним, 4 марта на соревнованиях за Кубок мира в столице Катара 47-летняя гимнастка блестяще исполнила свою коронную программу — опорные прыжки.В октябре 2021-го, Чусовитина решила вернуться в большой спорт. Тогда она сообщила, что будет готовиться к Азиатским играм 2022 года, где собирается завоевать медали.Читайте также:Оксана Чусовитина: хочу завоевать еще медаль за Узбекистан – видео >>Чусовитина зарегистрировала свою школу >>

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саида мирзиёева, оксана чусовитина