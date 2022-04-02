https://uz.sputniknews.ru/20220402/posolstvo-rossii-pozdravilo-musulman-uzbekistana-s-ramadanom-23725470.html
Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с Рамаданом
Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с Рамаданом
Что пожелали российские дипломаты, читайте в материале.
2022-04-02T12:28+0500
2022-04-02T12:28+0500
2022-04-02T12:28+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с началом священного месяца Рамадан. Дипломаты пожелали всем узбекистанцам мира, добра, гармонии и семейного благополучия.Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).В этом году Рамадан начался 2 апреля и продлится до 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год читайте в инфографике Sputnik.Ранее также стало известно, что мечети Москвы в месяц мусульманского поста будут работать без ограничений.
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посольство россии в узбекистане, мусульмане, узбекистан
Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с Рамаданом
Что пожелали российские дипломаты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с началом священного месяца Рамадан.
Дипломаты пожелали
всем узбекистанцам мира, добра, гармонии и семейного благополучия.
Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).
В этом году Рамадан начался 2 апреля и продлится до 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.
Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год читайте в инфографике Sputnik
.
Ранее также стало известно, что мечети Москвы в месяц мусульманского поста будут работать
без ограничений.