https://uz.sputniknews.ru/20220402/posolstvo-rossii-pozdravilo-musulman-uzbekistana-s-ramadanom-23725470.html

Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с Рамаданом

Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с Рамаданом

Что пожелали российские дипломаты, читайте в материале.

2022-04-02T12:28+0500

2022-04-02T12:28+0500

2022-04-02T12:28+0500

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посольство россии в узбекистане

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Посольство России поздравило мусульман Узбекистана с началом священного месяца Рамадан. Дипломаты пожелали всем узбекистанцам мира, добра, гармонии и семейного благополучия.Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).В этом году Рамадан начался 2 апреля и продлится до 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год читайте в инфографике Sputnik.Ранее также стало известно, что мечети Москвы в месяц мусульманского поста будут работать без ограничений.

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