https://uz.sputniknews.ru/20220402/uzbekskaya-birja-raskryla-obem-torgov-rossiyskoy-valyutoy-za-nedelyu-23711281.html

Узбекская биржа раскрыла объем торгов российской валютой за неделю

Узбекская биржа раскрыла объем торгов российской валютой за неделю

В декабре 2021 года на УзРВБ был введен инструмент "рубль/сум", однако до 24 марта сделок по этой валютной паре зафиксировано не было. Теперь все изменилось.

2022-04-02T10:58+0500

2022-04-02T10:58+0500

2022-04-02T10:58+0500

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узбекистан

валюта

сделка

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. За неделю объем торгов российской валютой на Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) составил 86 миллионов рублей. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в республике началась биржевая торговля в российских рублях и китайских юанях. По его словам, в стране достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке.По данным сайта УзРВБ, биржевой курс российской валюты за прошедшие торговые сессии вырос на 2 сума и составлял на 31 марта 124 сума за рубль. Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. На 1 апреля стоимость рубля повысилась еще на 3,10 сума до 139,18 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекистанских банках составляет в пределах 132 и 146 сумов соответственно.Читайте также:

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